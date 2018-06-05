九天藝術待用券 送100人進劇場

2018年06月05日 04:12 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

去年紙風車文教基金會發動的藝術待用券，讓更多弱勢民眾有機會進劇場看戲，長年和紙風車合作藝術卡車下鄉巡演的九天民俗技藝團，也認同這個理念，今年發動屬於自己團裡的藝術待用券，要送100名觀眾免費進劇場看表演。

團長許振榮表示：「我們團常年和紙風車合作下鄉演出，我看到很多偏鄉的民眾、孩子，真的很少有機會看表演，我認為紙風車的藝術待用券概念很好，我們想要跟進。」

藝術總監許懷文表示，同樣是看表演，在戶外和劇場內會有不同的效果，「我們很期待有多一點觀眾參與劇場，感受表演的活力。」

這回要演出的作品，是九天民俗技藝團和台灣戲曲學院特技團合作的《十年一劍》，許懷文表示，這部作品在2016年首演，結合鼓藝和陣頭表演，受到好評，這回是重新編排，除了鼓陣、特技，同時還有故事劇情穿插其中。

許懷文表示：「我們試圖把鼓陣和特技做連結，觀眾進劇場可以看見表演者在鼓上做出倒立、疊羅漢等高難度動作，同時我們也在劇中穿插春秋時代鑄劍師干將與莫邪的故事，他們在打造一把劍的過程，就像是我們在追尋藝術的過程一樣，觀眾不僅可以看到特技表演，還可以欣賞一齣好戲。」

九天民俗技藝團藝術待用券即日起開放登記，有興趣民眾可洽團詢問。

(中國時報)