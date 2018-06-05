舞星換裝 紫丁香仙子亮眼發光

2018年06月05日 04:12 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

首次來台的基輔國家芭蕾舞團昨（4）日舉辦抵台記者會，其中第一獨舞者奧爾嘉14歲才決定要往芭蕾舞發展，起步比別人晚，仍以招牌舞碼《睡美人》裡「紫丁香仙子」一角享譽國際，她表示：「和同期同學相比，我曾是一個什麼都不會的人，但我努力讓自己發光，當你發光了，觀眾就能看見你。」

只見記者會現場，奧爾嘉與首席舞者安娜塔西亞、丹尼斯等6名舞者身穿華服出席，展現芭蕾舞者的優雅氣質，對於即將演出的舞碼《睡美人》，奧爾嘉表示：「我非常喜歡紫丁香仙子這個角色，我喜歡她的光明特質，在劇中她和代表黑暗勢力的巫婆對抗，我必須展現仙子的善良和高貴，所以得要是舞台上最亮眼的那一位，把光芒傳遞給觀眾，照亮黑暗。」

歷經15小時長途飛行，舞者們未顯疲態，首席舞者之一丹尼斯表示：「我們早就適應這種到外地工作的狀態了，已經睡飽了要應戰。」丹尼斯是烏克蘭國家榮譽藝術家得主，他這回分別在《天鵝湖》、《睡美人》裡飾演王子。

丹尼斯表示：「《睡美人》裡喚醒公主的王子，是一位心地善良的王子，他的心很柔軟；《天鵝湖》裡的王子，就顯得比較冷靜一些，我必須呈現出這兩種特質。」

此外，舞團第一獨舞者歐力克希，在《天鵝湖》裡飾演關鍵的魔法師角色，他必須和王子相互對抗，他表示：「很多人會覺得這個角色帶有一點黑暗特質，但與其說他是黑暗的魔法師，不如說他有一點狡猾的成分在，我的演出，會特別強調這一點。」

烏克蘭大劇院副執行長安托利．柯夫柯斯基，昨也到現場，他表示，烏克蘭大劇院擁有151年的傳統，不管是歌劇、舞劇作品都相當完備，他表示：「我們有1000名工作人員，其中有一半是演出人員，其中包含144名芭蕾舞者、151名樂手、119名歌者，還有技術人員，目前我們可端出的作品包括25部歌劇、37部舞劇，這回要和台灣觀眾分享烏克蘭的古典芭蕾舞劇，感到非常榮幸。」

《天鵝湖》演出日為6月6至8日，《睡美人》為6月9至10日，演出地點為台北國家戲劇院。

(中國時報)