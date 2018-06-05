女藝術家情與痛 米拉拉揮灑烈愛

2018年06月05日 04:12 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

和已故舞蹈家羅曼菲合作10年的舞作配樂家米拉拉（本名林慧玲）換腎罹癌重生，新作《揮灑烈愛》跨界際音樂劇展現羅曼菲、作家張愛玲、雕塑家卡蜜兒、詩人艾蜜莉、畫家芙烈達以及藝術家草間彌生愛與痛的女性靈魂。

米拉拉說，這次她把6名女神還原成女人，用音樂傳達這些女子們對生命的吶喊，「我自己經歷很多情感挫折，我也歷經病痛折磨，但我知道，不要太快放棄對生命的想像，有一些力量一定存在。」

從小喜歡音樂，米拉拉19歲那年從歌謠大賽屢次獲獎展開創作生涯，曾為孟庭葦、秀蘭瑪雅等人寫歌，也為蔡振南《空笑夢》、蘇芮《花若離枝》擔任編曲，有著豐富劇場與影像配樂經驗的她，也為已故舞蹈家羅曼菲擔任舞作配樂，超過10年，兩人成為無話不談的好友，「她的生命，給我很多啟示。」

羅曼菲在2002年罹癌後所創作的舞蹈作品《蘆葦地帶》，請來了米拉拉擔任舞蹈配樂，共同譜寫《青春之歌》，刻畫世事恆常又無常的感傷感嘆。米拉拉回憶，羅曼菲病危的那段時間，常常神智不清，「卻堅持要到中山堂去看為南管演奏家王心心編的舞，我很感動，她讓我們知道，不要太快放棄對生命的想像。」

羅曼菲罹癌的那段期間，米拉拉自己也生了病，腎衰竭，「曼菲病危的那天，我請朋友送我到醫院外，我人來了，但我沒有辦法進去。」那天米拉拉的血壓高到近200。後來米拉拉移植了腎臟，保住一命。和腎衰竭奮戰之後，2年前米拉拉罹患了癌症，「移植器官的病人，罹癌的比例很高。」米拉拉說，幸好這個癌症沒有擴散，手術之後總算脫離危險。

住在醫院那段期間，米拉拉把琴搬進醫院，每天創作，「靈感來了，我就推著點滴架跳舞，失眠的夜晚，我就寫文案。」經歷這一些，米拉拉說，「你的心怎麼想，事情就會怎麼去，只要珍惜當下，一切都會變得簡單。」

(中國時報)