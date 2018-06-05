李玖哲二度交手JJ有信心

李玖哲今年再度入圍金曲獎國語男歌手。（羅永銘攝）

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中國時報
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相馬茜(左)李玖哲(右)（資料照片）

李玖哲今年以《Will You Remember》入圍金曲獎國語男歌手，將和林俊傑（JJ）、陳奕迅、宋念宇（小宇）及許書豪角逐歌王寶座。他4日在記者會上直言有信心拿獎：「覺得（勝算）滿大的，其他人的作品也非常好，所有入圍者都值得拿這個獎。」他曾於2007年和JJ角逐第18屆金曲歌王，最後由他奪下，今年二度交手，李玖哲說：「JJ是好朋友以前也合作過，陳奕迅是傳奇、小宇很厲害，我喜歡他們音樂，不會比較誰厲害。」

李玖哲和相馬茜結婚超過3年，公布入圍名單當天，他守在電視前看直播，「叫到我名字時，有種好像已經得獎的感覺，那一刻掉了眼淚。」相馬茜當時人在日本，以越洋電話恭喜他，她整整哭了5分鐘，李玖哲說：「她一直哭，好像我已得獎了，一直跟我說『你可以、你可以』！」

飛日求妻陪走紅毯

他7年前推出專輯後幾乎銷聲匿跡，黃立成（麻吉大哥）去年自掏腰包助他發片，一舉入圍金曲獎，他特別感謝黃立成：「有傳訊息謝謝他，但傳了2個月，他到現在都沒回我、沒理我！」透露黃立成平時工作繁忙，沒回訊息是正常的事。

他已邀老婆陪自己走金曲紅毯，「但她還沒答應我，可能要看我這禮拜的表現吧。」被追問是何種「表現」？他面露羞澀，透露將在典禮前飛到日本跟老婆團聚，被虧是「人肉宅配」。

打趣戰袍只著內褲

至於金曲戰袍？他還沒準備，笑說如果只穿內褲、打領帶就太屌了，眼看記者當真，他趕緊補充說「不可以」。

(中國時報)

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