許富凱金內褲添運 蔡佳麟開吊車進場

許富凱（左）、蔡佳麟為同門師兄弟，今年皆入圍本屆金曲台語最佳男歌手。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

許富凱、蔡佳麟都是時代創藝旗下歌手，2人皆入圍本屆金曲台語男歌手獎。出道7年的許富凱以《縫夢》專輯入圍最佳台語專輯、最佳台語男歌手2項，也是他第5次問鼎台語歌王，「公布前還是會很緊張，我故意自己出去晃晃，之後聽到手機訊息不斷響起，我就知道有好消息。」

本屆台語男歌手入圍者包括蕭煌奇、荒山亮等人，被問最看好哪位入圍者得獎，許富凱說：「他們的歌曲、專輯都很有特色，對我來說真的太難，這次好激烈。」他坦言大家都希望得獎，「但我沒有把握，我現在對台語男歌手滿看淡的，每年入圍就是對我的音樂肯定，這次比較希望能拿下最佳台語專輯。」而蔡佳麟則直言最看好許富凱，蔡佳麟說：「許富凱的音樂愈做愈好，唱法、歌路都非常細膩，他這次壓力一定很大。」

迄今仍頭皮發麻

蔡佳麟是許富凱的同門師兄，今年38歲的他，出道8年，與圈外老婆已結婚3年，育有2歲兒子，今年發行第6張專輯《問路》。他以《猶原愛著你》首度入圍最佳台語男歌手，「每年金曲獎都會很期待可以聽到自己的名字入圍，但每一年都沒有，心情的落差很大，今年就故意不看不聽不想，我在睡午覺，沒想到竟然入圍了！」他至今想起得知入圍當下仍頭皮發麻。

兩人對金曲獎頒獎典禮都很期待，許富凱曾在金曲獎當天穿紅內褲，但未得獎，今年想挑戰穿金內褲，他也邀請媽媽陪他一起走紅毯，「我媽聽到要走紅毯，嚇一大跳，南部人比較害羞，我只好威脅她，騙她要繳名單了，她就默默接受。」蔡佳麟則說：「我要帶我兒子，他就是我的幸運物。」蔡佳麟過去曾當過吊車司機，他打趣說：「我想在金曲獎當天，開著吊車進場，一定很有看頭。」

跑9間宮廟還願

許富凱今年參與許多宮廟遶境活動，他帶著《縫夢》專輯與各地的歌迷見面，在活動當中，許多粉絲都大讚：「你一定會入圍金曲獎。」他當時也答應若真有入圍，一定會回到當地跟大家分享好消息，如今他實現諾言，跑遍全台灣的北、中、南的9間宮廟，他透露先前幫西螺廣福宮老大媽廟，唱主題曲〈老大媽是咱尚愛〉，「我昨天去西螺在廟裡聽到我唱的歌曲，當場很感動。」他相當感謝歌迷對他的支持。

(中國時報)

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