路斯明真實求婚出動直升機

路斯明曾經隱婚瞞生子，現在已態度坦然。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
路斯明（左）在《前男友不是人》飾演對楊丞琳呵護備至的爛好人男友。

路斯明在《前男友不是人》飾演楊丞琳現任男友，是個對女友呵護到無微不至的超級暖男，二度和楊丞琳合作的他接受專訪表示，兩人雖沒私交、但一拍戲默契超好，對他最難的挑戰是屢被「打槍」的求婚戲。

現實中的路斯明曾隱婚瞞生子多年，但其實10多年前就在香港向另一半浪漫求婚，雖然當時他很窮、沒資源，但在「貴人」協助下，求婚排場大到一說出來就會引起男性同胞公憤。

2008年登記結婚

41歲的路斯明說，他與老婆是16歲高中時就認識的青梅竹馬，至今已經在一起超過25年。29歲左右時，當時的他雖然沒工作也很窮，但覺得如果再不求婚，兩人一定會分手，「感覺到了某個階段，好像一定要說：我們一起走下去吧。」所以他硬著頭皮、透過「貴人」幫忙安排求婚場面，「我用勞斯萊斯去接她到香港半島酒店吃飯，接著入住一整層的總統套房，在那裡下跪求婚。第二天還從半島酒店頂樓搭直升機環島。」雖然直升機才繞10分鐘就繞完了香港，但他因為機上太吵，完全不覺得浪漫只記得「我好暈噢」。

他說，當時求婚後，又發生很多事，包括後來爸爸過世、他來台灣演藝圈發展，直到2008年才在美國登記結婚。現在的他，小孩已經大了、終於一切定下來了，也想要給老婆一個夢想中的婚禮，坦言有在規畫，不過大兒子已經10歲，無法當花童，他笑說：「可以啦，當伴郎！」

(中國時報)

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