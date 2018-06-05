澎恰恰演藝34年留憾 沒邀媽媽看現場

2018年06月05日 04:12 中國時報 蕭雅玲 專訪

照片裡澎母抱著澎恰恰，她身兼父職把孩子帶大。（資料照片）

澎恰恰踏入演藝圈34年，媽媽從來沒到錄影現場看過他的表演，想要看他表演便會定時守在電視機前，多年來養成的習慣，一直到多年母親罹患帕金森氏症，記憶漸漸消失了，但母親只要看到電視機前有他的節目，就會用緩慢的言語告訴身旁人說：「這是我兒子，真的很帥！」

澎恰恰應「2018旺旺孝親獎」活動邀請，回憶當年《鐵獅玉玲瓏》紅遍全台灣，經常得跟《鐵獅》班底到各地演出，「有時回到嘉義老家作秀時，也從沒有想過找母親到現場看我的表演。」如今母親離世了，想要表演給她看也沒機會了，「永遠無法彌補的遺憾，現在回想起來既自責又後悔。」

母低調不喜露臉

他透露，母親生前個性低調，不愛出門、也不愛上電視，唯一一次的訪問是她拿下模範母親，電視台想採訪她，澎恰恰說服許久，母親才答應在家中受訪。因為不喜歡家裡的事讓外人知道太多，「有時她從節目中看到我講到家裡的事，便會立刻打電話臭罵我一頓，叫我不要說太多！」就連在節目中對女藝人開黃腔，母親也會打電話罵他：「人家是女生你這樣開人家玩笑，她要怎麼出去做人！」一直到現在，澎恰恰永遠記得母親對他的叮嚀很受用。

3歲便受訓練獨立

當年《鐵獅》正紅，有一次母親看到他的表演跟以往不太一樣，便立刻打電話給他說：「你不管生病還是不高興，都不能把情緒讓大家看到。」當時母親會這樣對他說，就是擔心被電視台老闆看到他病懨懨的樣子，便不再找他主持節目。後來只要遇到工作生病，他都會忍著病痛，敬業完成演出。

在兄弟姊妹眼裡，母親不僅是慈母，也是身兼父職的嚴父，從小父母因故分居，母親在澎恰恰3歲時便訓練他獨立，當時媽媽要賺錢養家，哥哥、姊姊去上學後，只有他一人顧家，「媽媽中午會趕回家做午餐給我吃、陪我睡完午覺，再回去上班。」而每次醒來都會發現手中有兩毛錢硬幣，「就是怕我下午肚子餓，讓我可以在下午4點到巷口去買一碗豆花吃。」那種溫暖的感覺他到現在還印象深刻。

12歲那年，他騎腳踏車摔傷腳，血流不止，「鄰居開理髮廳的阿姨用髮蠟幫我止血後，再打電話給上班的媽媽，結果她回到家裡不是關心我的傷口，反而是先痛罵一頓，再送我到醫院去縫合傷口。」當下醫生建議母親：「不要打麻藥傷口會比較快好，母親一聽便叫醫生連麻藥不用打了直接縫合。」

當時澎恰恰不但沒有大叫、也沒哭，反而是一旁的母親看到他忍痛縫了好幾針，在他面前掉眼淚，讓他印象深刻。他說：「從小到大媽媽一直都很堅強，即使與父親吵架、分居，也從不會在他們面前掉過半滴眼淚。」

(中國時報)