呂良偉張敏 相約亞太影展

2018年06月05日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

吳思遠（左）特地來台力挺亞太影展，分享辦影展經驗。

第58屆亞太影展日前舉行簽約儀式，正式訂定頒獎典禮將於9月1日在台北美福飯店舉辦。目前確認包括港星呂良偉、張敏、日本傑尼斯的大澤樹生、電影《角頭2：王者再起》鄒兆龍、顏正國等人，以及電影《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧與眾演員都會一同參加。

本屆亞太影展主席李祐寧、副主席葛樹人、執行長洪馬克與多位執委通過多項影展決策，香港電影導演協會永久榮譽會長吳思遠特地代表香港電影人來台力挺，表示將全力協助，「亞太影展暌違8年再度回台舉辦，一定要想辦法讓全球影人眼睛一亮，發揚台灣在地文化。」

典禮跳脫框架

吳思遠認為，辦影展是困難的事，希望藉由年輕人創意及巧思，在設計的時候突破傳統、表現台灣特色，「透過這次影展，讓全球電影人看到台灣深層文化。策展團隊提出以『愈在地愈國際』的呈現概念，務必絞盡腦汁發揮創意，讓國際外賓來到台灣，都能帶著滿滿的感動回去。」

呼應今年命題「對焦自己的光Focus on yourself」，亞太影展將打破以往頒獎典禮形式，選擇與五星級飯店美福大飯店合作，還創下台灣頒獎典禮首例，首度參考坎城影展模式規畫紅地毯，並採用金球獎模式進行頒獎典禮，讓頒獎典禮回歸到電影本身，希望創造跳脫框架，兼具高貴時尚與文化交流的國際舞台。

(中國時報)