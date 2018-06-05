馬東石拚出舊疾無力旋開瓶蓋

馬東石（左）在片中施展腕力賽的實戰技巧。

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中國時報
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馬東石在電影《冠軍大叔》中扮演不善言辭但腕力驚人的馬克，為真實呈現腕力比賽，每一場都真的用盡力氣，讓原本身上有的舊疾又再度受傷送醫急救，他說：「為了讓觀眾更有比賽臨場感，這些都是值得的。」

從雙手互握開始，到把對方扳倒的每一刻，馬東石展現肌肉爆發的真實場面，導致舊患復發，拍攝期間常常送醫院治療，讓一起拍攝的演員權律及韓藝利都覺得很心疼，權律說︰「哥（馬東石）曾在拍攝比賽場面後，手部整個腫起來，常常往返醫院，甚至會痛到連瓶蓋都沒有力氣轉開。」

帶傷上陣

馬東石為了拍戲，常讓自己傷痕累累，自曝脊椎、膝蓋、肩膀各處都有打釘子，就在拍攝前，他還面對韌帶撕裂的受傷狀態下，上場演出激戰對決場面，由於在片中演出腕力賽最強選手，面對不少身型比他更為高大的勁敵，他仍用盡全力真實比拚，「因為如果做假，觀眾一定很輕易可以分辨出來。」

馬東石天天進行高強度訓練，跟著韓國國家代表隊的成員一同接受特訓，受訓的選手約60人都參與電影演出，大家都對馬非常佩服，「馬東石對腕力賽很有興趣也很了解，他搜集各種相關資訊來準備拍攝，而且他的練習量完全不輸給職業選手。」電影中可看他表現出勾手、頂峰翻轉及側壓等腕力賽的實戰技巧。《冠軍大叔》15日在台上映。

(中國時報)

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