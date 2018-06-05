Melody母愛 無限延伸

2018年06月05日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

Melody為善不落人後，佩戴夏利豪保育亞洲象的公益手環，以及夏利豪經典鋼索項鍊、ST-TROPEZ系列腕表。服裝提供Etro。（JOJ PHOTO攝）

夏利豪FOREVER Elephant慈善公益手環，1萬4500元。（CHARRIOL提供）

夏利豪ST-TROPEZ Mansart手鍊鑽表，鑲有62顆鑽石，12萬8000元。（CHARRIOL提供）

夏利豪ST-TROPEZ手鍊表，7萬8400元。（CHARRIOL提供）

夏利豪INFINITY ZEN玫瑰金鋼索手環，8000元。（CHARRIOL提供）

夏利豪幸運草鋼索La Fleur by Charriol 戒指，6900元。（CHARRIOL提供）

Melody（殷悅）為了一雙寶貝女兒推掉不少工作，連她最喜愛的戲劇表演也得暫停。但她支持公益活動不落人後，繼去年在臉書直播慈善義賣會後，最近受邀擔任公益蛋糕十周年代言大使，將母愛無限延伸，關懷貧病兒童。「當了媽媽之後，為了讓女兒有更美好的未來，且要做女兒的榜樣，我開始積極參與慈善活動。」Melody說。

再忙也要做公益

Melody坦承，儘管許多人很喜歡她在《我家是戰國》中的角色，新戲邀約不斷，但Melody仍忍痛割捨，因為女兒正值黏媽媽的年紀，因此Melody的生活重心仍以陪伴女兒為主。

她感慨地說，日前女兒在幼稚園畫「我的志願」，畫了自己跳芭蕾舞的模樣，讓她很驚訝，問女兒為何不告訴她想跳芭蕾舞，沒想到女兒回答：「因為媽媽忙，我不敢告訴媽媽！」讓她相當自責，也因此刻意減少工作量，不要讓自己太忙碌。

雖推掉工作，但只要時間許可，Melody對慈善公益可說是全力以赴。去年她曾在粉絲團直播「瘋瘋貴婦公益義賣會」，把名牌包和服飾拿出來拍賣，結果一天就募到50萬元，所得全數捐給家扶基金會。最近她更受邀擔任「公益蛋糕」代言大使，活動主題是「時時做好事」，善款將捐贈「關愛之家」，幫助貧病孩子。

ST-TROPEZ腕表與手鍊合體

這回Melody受邀進棚拍攝夏利豪（CHARRIOL）時尚專題，除了配戴夏利豪春夏新款飾品和腕表，還刻意配戴一只夏利豪的「FOREVER Elephant 」公益手環，力挺品牌贊助公益團體「Elephant Family」慈善活動，該手環的部分義賣所得將用於救援瀕臨絕種、遭受虐待的亞洲象。

夏利豪今年春夏主打最新款的ST-TROPEZ系列腕表，腕表與手鍊合而為一，手鍊在佩戴時自然垂墜，更添女人味，與夏利豪的經典鋼索項鍊、手鍊和戒指相互搭配輝映，更能展現柔中帶剛的時尚風情。

(中國時報)