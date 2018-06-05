Krystal快樂做自己

鄭秀晶Krystal被譽為「冰山美人」，鏡頭下的她卻藏著不刻意假裝的可愛一面，穿CELINE黑色吊帶上衣、BALENCIAGA格紋西裝外套、格紋窄裙，戴PIAGET Possession系列項鍊、手鐲。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

友善列印
中國時報
報導
rag & bone黑色羊皮Baha金屬釦飾窄裙，3萬3000元。（rag & bone提供）
COACH經典帆布拼接繫帶短靴，2萬7800元。（COACH提供）
MYKITA + MAISON MARGIELA ECHO貓眼太陽眼鏡，約2萬元。（MYKITA提供）
COACH早秋系列女裝汲取經典搖滾文化靈感，並在皮革中融入鉚釘、流蘇等細節，呈現不羈叛逆感。（COACH提供）

韓國女星鄭秀晶Krystal日前登上《ELLE》國際中文版6月號封面，頂著為了拍攝特別接上的長髮造型，展現著名的「高冷」形象，演繹出自BALENCIAGA、CELINE等品牌之最新早秋裝束。

雖然被封為「冰山美人」，鏡頭下的她竟有可愛的一面，對戒指糖、口哨糖等造型可愛的台灣零食，更是毫無招架。Krystal表示，自己只是不習慣假笑而已，但是只要是笑了，就是發自內心感到快樂，她還補充：「我對很多事物都有熱情，像是好吃的東西、購物，每次看到杯子啊、漂亮的小東西，我都會很興奮。」

而時尚的早秋女孩，在本季也捕捉到如Krystal般快樂做自己的酷勁，COACH繼續迪士尼聯名系列的暗黑精神，汲取經典搖滾文化靈感，並在皮革中融入鉚釘、流蘇等細節，呈現不羈的叛逆感。同樣來自紐約的rag & bone，則以美式視角詮釋英式經典文化，金屬釦飾皮革短裙搭配丹寧工作服，混穿出個性態度。前衛眼鏡品牌MYKITA再度找來MAISON MARGIELA聯手，運用3D列印技術鏡框打造的貓眼ECHO系列，大膽外觀話題性十足。

(中國時報)

Melody母愛 無限延伸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。