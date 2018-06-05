Krystal快樂做自己

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

rag & bone黑色羊皮Baha金屬釦飾窄裙，3萬3000元。（rag & bone提供）

COACH經典帆布拼接繫帶短靴，2萬7800元。（COACH提供）

MYKITA + MAISON MARGIELA ECHO貓眼太陽眼鏡，約2萬元。（MYKITA提供）

COACH早秋系列女裝汲取經典搖滾文化靈感，並在皮革中融入鉚釘、流蘇等細節，呈現不羈叛逆感。（COACH提供）

韓國女星鄭秀晶Krystal日前登上《ELLE》國際中文版6月號封面，頂著為了拍攝特別接上的長髮造型，展現著名的「高冷」形象，演繹出自BALENCIAGA、CELINE等品牌之最新早秋裝束。

雖然被封為「冰山美人」，鏡頭下的她竟有可愛的一面，對戒指糖、口哨糖等造型可愛的台灣零食，更是毫無招架。Krystal表示，自己只是不習慣假笑而已，但是只要是笑了，就是發自內心感到快樂，她還補充：「我對很多事物都有熱情，像是好吃的東西、購物，每次看到杯子啊、漂亮的小東西，我都會很興奮。」

而時尚的早秋女孩，在本季也捕捉到如Krystal般快樂做自己的酷勁，COACH繼續迪士尼聯名系列的暗黑精神，汲取經典搖滾文化靈感，並在皮革中融入鉚釘、流蘇等細節，呈現不羈的叛逆感。同樣來自紐約的rag & bone，則以美式視角詮釋英式經典文化，金屬釦飾皮革短裙搭配丹寧工作服，混穿出個性態度。前衛眼鏡品牌MYKITA再度找來MAISON MARGIELA聯手，運用3D列印技術鏡框打造的貓眼ECHO系列，大膽外觀話題性十足。

(中國時報)