超商強掀運動潮 複合式經營健身房

全家自有品牌FMC夾腳拖（桃紅），159元。（全家提供）

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中國時報
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全家自有品牌FMC吸溼快乾V領T恤（灰黑），490元。（全家提供）
BEING fit提供專業的一對一私人教練服務。（7-11提供）
BEING fit是台灣首家連鎖健身品牌，推出以電子票證（icash）付費。（7-11提供）
日本全家便利商店，年初開設附設健身房的「Fit&Go」便利商店，計畫5年展店300間，台灣全家不排除未來的可能性。（翻攝日本東洋經濟）
「7-11×BEING fit運動複合店」，首店選在台北行天宮附近，住商辦混合商圈，左三為統一佳佳總經理陳姵蓉，左四7-11營運群林啟昌協理。（7-11提供）

調查顯示，台灣近10年規律運動人口從18.8％成長到33％，顯示有高度成長潛力；7-11看準市場，結合集團健身品牌BEING fit，推出「免綁約」單次計費方案，搶攻上班族紓壓商機。無獨有偶，日本全家便利商店也在年初開設附設健身房的「Fit&Go」便利商店，不僅進駐有氧、重訓器材、淋浴間與更衣室，更計畫5年展店300間。

全球健身市場總產值達831億美元，7年間成長56％，由於傳統年費會員制的健身房，費用多半昂貴，許多民眾認為，免綁約、單次計費的制度也較「無壓」。

首店鄰近行天宮捷運站

7-11昨（4）日發表「7-11×BEING fit運動複合店」，首店選在台北市松江路、鄰近行天宮捷運站的混合商圈，1樓為24小時超商，2樓BELNG fit健身房，營業時間從早上6點到晚上12點，鎖定商辦、住宅集中區域，採單次計費，第1小時100元，之後半小時40元，限用icash2.0卡片支付。

雖然全家未引進日本的營業模式，但自去年首

推自有品牌運動機能服飾，反應良好，今年持續以戶外機能務實風為開發策略，推出吸溼快乾V領T恤、特色運動帽兩大品類，外型由代言人蕭敬騰參與設計，特價490元。此外，看好夾腳拖為夏日實用單品，攜手國際運動品牌最大代工廠豐泰企業，推出一體成型設計的夾腳拖鞋，領先市場獨家販售，159元，可望挑戰藍白拖，成為新一代國民拖鞋。

(中國時報)

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