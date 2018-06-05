NBA球星潮鞋款 限量開賣

2018年06月05日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

UNDER ARMOUR攜手Curry，推出的「Curry 5簽名鞋」，用最成熟完美的型態登場，5280元，限量販售中。（UNDER ARMOUR提供）

Harden LS 2 Buckle，5590元，昨（4日）上市。（adidas提供）

Harden LS 2以「Life Stories」為名，演繹NBA球星James Harden的生活態度，展現場外的奔放風格。（adidas提供）

NBA總冠軍賽熱戰正夯，熱門球星包括「大鬍子」詹姆士哈登（James Harden），與柯瑞（Stephen Curry）周邊鞋款都成為話題，柯瑞更即將挑戰生涯第3座總冠軍。

adidas推出詹姆士哈登全新休閒支線鞋款「Harden LS 2」，承襲去年夏天發布的Harden LS系列，此次Harden LS 2，持續以「Life Stories」為名，盡情演繹哈登的生活態度，展現場外的奔放風格，形象照以哈登頭部，與平面化的身體拼貼而成，瞬間變成人形立牌方式呈現。

Harden LS 2採用輕便鞋扣設計，為日常穿搭增加便利性，鞋身以亮面鞋面與絨毛面皮革異材質拼接，為視覺創造豐富變化。UNDER ARMOUR攜手Curry，推出「Curry 5簽名鞋」，即是款成熟的全方位作業系統，訴求幫柯瑞用最成熟完美的型態登場。Curry5 Takeover總冠軍雙配色，上周五（1日）開搶後，品牌表示全台已剩不到30雙，把握最後入手機會要快！

(中國時報)