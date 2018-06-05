街頭文化 引爆時尚藝術

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

AllSaitns Graff塗鴉丹寧夾克，6600元，即日起於新光三越信義A11店與中港店限量販售。（AllSaitns提供）

名為《Maybe This》的巡迴攝影展中，Christina Paik自己首度化身照片主角，並以不同衣著、視角，記錄自己的不同面向。（The Room提供）

街頭文化貼近生活且寫實的特性，讓其成為時尚切入年輕世代的溝通主題。東倫敦品牌AllSaints即一向以塗鴉、印花等次文化為靈感，創意總監Wil Beedle本季更將其於二手市集發現之骨董布料上的字跡、圖案，藉著刺繡演繹於Graff塗鴉刺繡系列中，用時尚紀錄穿越時空的歷史軌跡。

而二度來台開展的韓裔攝影師Christina Paik，則透過鏡頭梳理自我風格，在她出其不意視角下捕捉的肖像作品，吸引了包含Off-White主理人Virgil Abloh、水原希子等一眾粉絲。於台北The Room展開的《Maybe This》的巡迴攝影展首站中，她首度化身作品主角，換上LOUIS VUITTON、LACOSTE等品牌服飾，以13幅作品記錄並檢視自己每周二的不同樣貌。

日前Christina也特為展覽開幕來台，並為觀眾們布置出一個純粹的觀賞空間，更鼓勵觀眾可以在觀賞的過程中，一同著手創作自己。

(中國時報)