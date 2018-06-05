量販吹襲南洋風 邀客吃香喝辣

2018年06月05日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

愛買南洋風味季新品PAPATONK啪啪通蝦片150g，原價125元，特價109元。（愛買提供）

頂好獨家Darling Downs芒果夏威夷冰淇淋900ml，原價459元，特價239元。（頂好提供）

愛買南洋風味季新品MaxTea Tarikk奶茶，每袋25gx30包，原價258元，特價239元。（愛買提供）

JASONS HERSHEY'S巧克力雪糕100ml，原價120元，特價115元。（JASONS提供）

頂好杜老爺情人果脆冰棒4入，每盒原價95元，特價89元。（頂好提供）

夏日炎炎、胃口不佳，量販南洋風味季上百款商品買1送1起，用酸、甜、辣刺激遲鈍的味蕾；超市引進日、韓、澳洲特色冰品，美型、美味兼具，眼晴也吃冰淇淋。

沖泡式食品、零食夯賣

愛買觀察南洋風味商品近2年大幅成長3成，尤以糖果餅乾、沖泡飲料、泡麵等最明顯，今年首度舉辦南洋風味主題周，包含月銷2000包的印尼PAPATONK啪啪通蝦片系列，推出大包裝咖哩雞新口味；印尼MaxTea Tarikk奶茶約9折特價239元，比代購還划算；2018年全球泡麵排行榜冠軍新加坡百勝廚叻沙拉麵、馬來西亞國民零食寶寶豆餅系列、越南第1名咖啡G7三合一咖啡都是熱門商品。

JASONS近期引進近40款受網美喜愛的日、韓人氣冰品，像是訪韓必嘗的Hershey’s 巧克力冰品系列雪糕和甜筒，以及韓國知名品牌BINGGRAE巧克力泡麵冰淇淋、日本超商可買到的樂天SWEETS SQUARE水果蛋糕夾心冰淇淋、濃厚巧克力夾心冰淇淋等，3周來帶動整體冰品業績成長約20％。

頂好著重水果口味冰品，獨家引進澳洲的Darling Downs芒果夏威夷冰淇淋與波森莓覆盆子冰棒，兩款冰品5月銷售額較4月成長超過5成；此外，吃得到果肉的「口感系」冰棒異軍突起，長銷超過20餘年的杜老爺情人果脆冰棒遙遙領先其他冰品，隨氣溫飆升銷量翻倍。

(中國時報)