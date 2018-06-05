暑期電信漫遊 多國一卡通 。

2018年06月05日 04:12 中國時報 陳大任 報導

看好暑假旅遊旺季帶來國際漫遊商機，遠傳「遠遊卡」（見圖，陳大任攝）推出3年銷售破50萬張，今年主打一卡多國共用的優惠，讓用戶在長途旅程中，即使跨越不同國家，都能接續享有相同費率，平均每日最低34元（英國/歐紐澳），最高88元（日韓）。此外，台灣大4G預付卡則祭出美國上網吃到飽日付67元起、再送60分鐘通話優惠。

遠傳電信從旅遊市場觀察發現，近年旅客喜歡跨國旅行，如歐洲或郵輪旅遊都崇尚跨國，因此今年特別設計「遠遊卡2.0」，提供東南亞跨國8天（3GB）、中港澳亞洲10國8天（4GB）、日韓跨國8天（8GB）、英國/歐紐澳跨國30天（12GB），及美加跨國15天（5GB）等方案，分別為299、599、699、999及1099元。

漫遊的好處是直接用手機上網，尤其在大陸旅遊時，較不用擔心「翻牆」的問題，一樣可以上臉書打卡、LINE朋友分享，收發郵件也不會有問題。不過各國漫遊費率高低落差不小，例如這次遠傳東南亞方案雖然包括香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及柬埔寨，但越南卻因價格太高，無法納入方案中。

台灣大表示，去年國人赴美人數5月至8月為高峰，平均單月逾5萬人次，新推出4G預付卡「美國上網漫遊吃到飽再送語音通話」方案，即日起至8月31日申辦即享優惠，12日型吃到飽加贈台美通話60分鐘，特價899元；15日型吃到飽加贈台美通話60分鐘特價999元。

(中國時報)