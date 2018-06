2018年06月05日 04:12 中國時報 劉宇昆(Ken Liu)

那個星期五我回到家,兩個禮拜最後的星期五。「學校好嗎?」媽媽問道。我什麼也沒說就走進廁所。我看著鏡子,我跟她一點也不像,一點也不。

晚餐時我問爸爸:「Do I have a chink face ?(我長得像中國佬嗎?)」

爸爸放下筷子。雖然我沒有跟他說過學校發生什麼事,但他似乎知道。他閉上眼睛,捏捏鼻樑處。「No, you don’t.(不,不像。)」

媽媽不解地看著爸爸,又再看了看我。「啥叫chink?」

「English.(英文。)」我說:「Speak English.(說英文。)」

她試著說:「What happen ?(怎麼了?)」

我把筷子和我面前那碗五香牛肉炒青椒推開。「We should eat American food.(我們應該吃美國食物。)」

爸爸試著勸我:「A lot of families cook Chinese sometimes.(很多人家裡有時候也做中國菜。)」

「We are not other families.(我們不是別人家。)」我看著他。別人家沒有外國人媽媽。

他轉開頭,把手放在媽媽肩上。「我買本食譜給妳。」

媽媽轉頭問我:「不好吃?」

「English.(英文。)」我抬高語調說:「Speak English.(說英文。)」

媽媽伸手摸摸我的額頭感受體溫。「發燒啦?」

我甩開她的手。「I’m fine. Speak English !(我沒事。說英文!)」我大叫。

「跟他說英文。」爸爸對媽媽說:「妳明知道總有一天會這樣,不然呢?」

媽媽垂下雙手。她坐在那裡,看看爸爸又看看我,再回去看爸爸。她試著開口,說不出口,再試一次,還是說不出口。

「妳必須說。」爸爸說:「我對妳太好了,傑克需要融入社會。」

媽媽看著他:「如果我說『love』,我用這裡在感覺。」她指指自己的嘴唇,「如果我說『愛』,我用這裡在感受。」她把手放在心口。

爸爸搖搖頭:「妳在美國。」

媽媽垂頭喪氣地坐在位子上,就像以前水牛被老虎打,空氣被擠光的樣子。

「And I want some real toys.(還有我想要真正的玩具。)」

爸爸買了整套星際大戰公仔給我,我把歐比王給了馬克。

我把紙動物收進大鞋盒,放在床底下。

隔天早上,動物們跑出來,回到我房裡牠們最喜歡的位置。我把牠們全部抓起來,放回鞋盒裡,用膠帶把蓋子封起來。但鞋盒裡的動物們很吵,最後我把盒子塞進閣樓的角落,離我房間愈遠愈好。

如果媽媽用中文跟我說話,我就不回答她。一陣子之後,她努力說更多英文。但她的口音和不完整的句子讓我覺得很丟臉,我努力糾正她。最後,如果我在,她就完全不說話了。

如果媽媽要讓我知道什麼事,她就比手畫腳。她模仿她在電視上看到的美國媽媽,用她們的方式擁抱我。我覺得她的動作誇張而含糊、荒謬又難看。她見我生氣,就不做了。

「你不該那樣對你媽媽。」爸爸說,但他說的時候眼睛無法看著我。在他心裡深處,他一定覺得娶一個中國農村女孩,還希望她融入康乃狄克州市郊是個錯誤。

媽媽學著做美國菜。我玩電動和讀法文。

有時候我會看到她坐在廚房餐桌前,研究包裝紙沒有花色的那一面。之後就會有一隻新的紙動物出現在我的床頭櫃,試圖依偎著我。我抓住牠們,把牠們的空氣擠光,再塞進閣樓裡的鞋盒裡。

我高中時,媽媽終於不再摺動物。那時她的英文好多了,但我已經到了不在乎她要用什麼語言說話的年紀。

有時候,我回家會看到她瘦小的身子在廚房忙裡忙外,一個人哼著中文歌。那讓我很難相信我是她生的。我們沒有共同點,她也可能是從月球來的。我會快速跑回房裡,在房裡我才能繼續追求我正宗美國人的快樂。

媽躺在病床上,我和爸爸一人站在床的一邊。她連四十歲都不到,但看起來很蒼老。多年來她都不去看醫生檢查身體會痛的地方,她說沒有大礙。最後救護車來載她時,癌症已經擴散到手術救不了的地步。

我的心不在醫院裡。這時是校園招募季,我專心寫履歷、印成績單和有策略地安排面試。我盤算著怎麼對招聘人員說謊最有效,好讓他們聘雇我。我知道媽媽快死的時候想這些很不孝,但知道不代表我會改變想法。

她意識清楚。爸爸的雙手握著她的左手,彎身親吻她額頭。他看起來虛弱而蒼老,讓我很震驚。我這才發現自己對爸爸的了解和對媽媽一樣少。

媽媽對他微笑:「我沒事。」

她轉頭看我,依然微笑著。「我知道你要回學校去了。」她的聲音非常虛弱,而且她身上掛著的機器嗡嗡聲讓人很難聽見她的聲音。「去吧,不要擔心我。這沒什麼,只要好好念書就好。」

我伸手摸她的手,覺得應該這麼做。我鬆了口氣。我已經在想回去的飛機,還有明朗的加州陽光。

「傑克,要是──」她一陣咳嗽,好一會兒不能說話。「要是我沒撐過去,不要太難過,傷了自己的健康。專心過你的日子。只要留著你閣樓上的那個箱子,每年清明的時候拿出來想想我就好,我會永遠在你身邊。」

清明節是中國祭拜故人的節日。我很小的時候,媽媽總會在清明節寫信給她在中國死去的父母,告訴他們她在美國過去一年遇到的好事。她會大聲念信給我聽,如果我說了什麼,她也會寫在信裡。

然後她會把信摺成紙鶴,放手讓牠向西飛。我們會看著紙鶴拍動有朝氣的翅膀,飛上往西的長長旅途,向太平洋飛去,向中國飛去,向媽媽家人的墳上飛去。

我上次跟她一起送信已經是好多年前了。

「我不懂中國農曆。」我說:「就休息吧,媽。」

「只要留著箱子,偶爾打開就好。只要打開──」她又咳了起來。

「好,媽。」我彆扭地摸摸她的手臂。

「孩子,媽媽愛你──」她又開始咳。幾年前的畫面在我的記憶裡浮現:媽媽說「愛」,然後把手放在心口。

「好了,媽,不要說話了。」

爸爸走回來,我說要早點去機場,因為不想錯過班機。

我的飛機飛在內華達上方某處時,她走了。

媽媽走後,爸爸老得很快。房子對他來說太大了,要賣掉,我和女友蘇珊去幫他打包和整理。

蘇珊在閣樓發現了鞋盒。紙動物藏在閣樓孤立的黑暗中太久,已經變得脆弱易碎,鮮豔的包裝紙圖案也褪色了。

「我從來沒看過這種摺紙。」蘇珊說:「你媽媽是很厲害的藝術家耶。」

紙動物們沒有動靜。也許媽媽走的時候,讓牠們動起來的魔法也消失了。或者,也許這些紙做的東西曾經活著只是我的想像,小孩子的記憶是不能相信的。(待續)

