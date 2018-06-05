2018年06月05日 04:12 中國時報 劉宇昆（Ken Liu）

那個星期五我回到家，兩個禮拜最後的星期五。「學校好嗎？」媽媽問道。我什麼也沒說就走進廁所。我看著鏡子，我跟她一點也不像，一點也不。

晚餐時我問爸爸：「Do I have a chink face ?（我長得像中國佬嗎？）」

爸爸放下筷子。雖然我沒有跟他說過學校發生什麼事，但他似乎知道。他閉上眼睛，捏捏鼻樑處。「No, you don’t.（不，不像。）」

媽媽不解地看著爸爸，又再看了看我。「啥叫chink？」

「English.（英文。）」我說：「Speak English.（說英文。）」

她試著說：「What happen ?（怎麼了？）」

我把筷子和我面前那碗五香牛肉炒青椒推開。「We should eat American food.（我們應該吃美國食物。）」

爸爸試著勸我：「A lot of families cook Chinese sometimes.（很多人家裡有時候也做中國菜。）」

「We are not other families.（我們不是別人家。）」我看著他。別人家沒有外國人媽媽。

他轉開頭，把手放在媽媽肩上。「我買本食譜給妳。」

媽媽轉頭問我：「不好吃？」

「English.（英文。）」我抬高語調說：「Speak English.（說英文。）」

媽媽伸手摸摸我的額頭感受體溫。「發燒啦？」

我甩開她的手。「I’m fine. Speak English !（我沒事。說英文！）」我大叫。

「跟他說英文。」爸爸對媽媽說：「妳明知道總有一天會這樣，不然呢？」

媽媽垂下雙手。她坐在那裡，看看爸爸又看看我，再回去看爸爸。她試著開口，說不出口，再試一次，還是說不出口。

「妳必須說。」爸爸說：「我對妳太好了，傑克需要融入社會。」

媽媽看著他：「如果我說『love』，我用這裡在感覺。」她指指自己的嘴唇，「如果我說『愛』，我用這裡在感受。」她把手放在心口。

爸爸搖搖頭：「妳在美國。」

媽媽垂頭喪氣地坐在位子上，就像以前水牛被老虎打，空氣被擠光的樣子。

「And I want some real toys.（還有我想要真正的玩具。）」

爸爸買了整套星際大戰公仔給我，我把歐比王給了馬克。

我把紙動物收進大鞋盒，放在床底下。

隔天早上，動物們跑出來，回到我房裡牠們最喜歡的位置。我把牠們全部抓起來，放回鞋盒裡，用膠帶把蓋子封起來。但鞋盒裡的動物們很吵，最後我把盒子塞進閣樓的角落，離我房間愈遠愈好。

如果媽媽用中文跟我說話，我就不回答她。一陣子之後，她努力說更多英文。但她的口音和不完整的句子讓我覺得很丟臉，我努力糾正她。最後，如果我在，她就完全不說話了。

如果媽媽要讓我知道什麼事，她就比手畫腳。她模仿她在電視上看到的美國媽媽，用她們的方式擁抱我。我覺得她的動作誇張而含糊、荒謬又難看。她見我生氣，就不做了。

「你不該那樣對你媽媽。」爸爸說，但他說的時候眼睛無法看著我。在他心裡深處，他一定覺得娶一個中國農村女孩，還希望她融入康乃狄克州市郊是個錯誤。

媽媽學著做美國菜。我玩電動和讀法文。

有時候我會看到她坐在廚房餐桌前，研究包裝紙沒有花色的那一面。之後就會有一隻新的紙動物出現在我的床頭櫃，試圖依偎著我。我抓住牠們，把牠們的空氣擠光，再塞進閣樓裡的鞋盒裡。

我高中時，媽媽終於不再摺動物。那時她的英文好多了，但我已經到了不在乎她要用什麼語言說話的年紀。

有時候，我回家會看到她瘦小的身子在廚房忙裡忙外，一個人哼著中文歌。那讓我很難相信我是她生的。我們沒有共同點，她也可能是從月球來的。我會快速跑回房裡，在房裡我才能繼續追求我正宗美國人的快樂。

媽躺在病床上，我和爸爸一人站在床的一邊。她連四十歲都不到，但看起來很蒼老。多年來她都不去看醫生檢查身體會痛的地方，她說沒有大礙。最後救護車來載她時，癌症已經擴散到手術救不了的地步。

我的心不在醫院裡。這時是校園招募季，我專心寫履歷、印成績單和有策略地安排面試。我盤算著怎麼對招聘人員說謊最有效，好讓他們聘雇我。我知道媽媽快死的時候想這些很不孝，但知道不代表我會改變想法。

她意識清楚。爸爸的雙手握著她的左手，彎身親吻她額頭。他看起來虛弱而蒼老，讓我很震驚。我這才發現自己對爸爸的了解和對媽媽一樣少。

媽媽對他微笑：「我沒事。」

她轉頭看我，依然微笑著。「我知道你要回學校去了。」她的聲音非常虛弱，而且她身上掛著的機器嗡嗡聲讓人很難聽見她的聲音。「去吧，不要擔心我。這沒什麼，只要好好念書就好。」

我伸手摸她的手，覺得應該這麼做。我鬆了口氣。我已經在想回去的飛機，還有明朗的加州陽光。

「傑克，要是──」她一陣咳嗽，好一會兒不能說話。「要是我沒撐過去，不要太難過，傷了自己的健康。專心過你的日子。只要留著你閣樓上的那個箱子，每年清明的時候拿出來想想我就好，我會永遠在你身邊。」

清明節是中國祭拜故人的節日。我很小的時候，媽媽總會在清明節寫信給她在中國死去的父母，告訴他們她在美國過去一年遇到的好事。她會大聲念信給我聽，如果我說了什麼，她也會寫在信裡。

然後她會把信摺成紙鶴，放手讓牠向西飛。我們會看著紙鶴拍動有朝氣的翅膀，飛上往西的長長旅途，向太平洋飛去，向中國飛去，向媽媽家人的墳上飛去。

我上次跟她一起送信已經是好多年前了。

「我不懂中國農曆。」我說：「就休息吧，媽。」

「只要留著箱子，偶爾打開就好。只要打開──」她又咳了起來。

「好，媽。」我彆扭地摸摸她的手臂。

「孩子，媽媽愛你──」她又開始咳。幾年前的畫面在我的記憶裡浮現：媽媽說「愛」，然後把手放在心口。

「好了，媽，不要說話了。」

爸爸走回來，我說要早點去機場，因為不想錯過班機。

我的飛機飛在內華達上方某處時，她走了。

媽媽走後，爸爸老得很快。房子對他來說太大了，要賣掉，我和女友蘇珊去幫他打包和整理。

蘇珊在閣樓發現了鞋盒。紙動物藏在閣樓孤立的黑暗中太久，已經變得脆弱易碎，鮮豔的包裝紙圖案也褪色了。

「我從來沒看過這種摺紙。」蘇珊說：「你媽媽是很厲害的藝術家耶。」

紙動物們沒有動靜。也許媽媽走的時候，讓牠們動起來的魔法也消失了。或者，也許這些紙做的東西曾經活著只是我的想像，小孩子的記憶是不能相信的。（待續）

(中國時報)