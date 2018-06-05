2018年06月05日 04:12 中國時報 王鼎鈞

一

版稅結算的通知書收到了，謝謝。

這筆錢，我第一件想做的事情，交所得稅。

交所得稅的時候我覺得快樂，因為我有所得。

當初您把貴社統一印刷的制式合約寄給我，我特別要求增添一段文字，付版稅的時候代扣代交所得稅，並且把稅局的收據給我。

現在，請先不要匯款給我，交過稅以後再算帳。

交稅以後的收入才是我真正的收入，那時還得拜託以貴社的名義給我開一份付款證明。我在美國也要報稅，我的收入從哪兒來，多少錢，要有證明，不是我自己說了算，來源不明，政府也要追究。

這一項，也寫在我們的合約裡。

制度法令不同，難免多出一些瑣事要辦。麻煩您了。

鼎拜

二

來信說，作家在美國寫書，在中國出版，出版社並不需要為他代扣代交所得稅，他只要在美國報稅就可以了。

這個訊息完全出乎我意料之外。我還不能輕易接受這個好消息。我想，出版社付版稅給我，報稅的時候一定列為支出，有人支出一定有人收入，收入的一方也必須向稅局申報，即使這筆收入可以免稅，也要申報之後由稅局減免，不能由納稅義務人自己漏報。

我向國內的一位朋友請教，他去找律師，據律師說，稅法有個模糊地帶，像我這種情形，可以解釋為需要扣稅，也可以解釋為不需要扣稅。我想，在這兩可之間，應該以稅局的解釋為準，馬上拜託我的朋友跑一趟稅局。他問稅局的主辦人員，像我這種情形，如果他自動交稅，稅局是收、還是不收？答案是照收不誤。既然稅局肯收下這筆稅金，那就表示稅局對那兩可條文的解釋，我應該交稅。

有人勸我不必交稅，法律條文疏漏，稅局亡羊補牢，應該不究既往，即使稅局有一天追究，你拿出條文來和他上法庭爭辯，勝算很大。我的年紀大了，解決問題盡量採斬尾式手法，不給兒女留麻煩。那，咱們還是扣稅吧，經理部的同仁辛苦了。

鼎拜

三

我在給您添麻煩，您倒回信說，一般作者都不希望出版社扣稅，我何以不然？

我對交稅的看法是，第一，我是賺了錢才交稅，第二，跟我競爭的人也交稅。第三，我寫書能賺到版稅，是因為有一個環境，出版事業發達，大眾有水準看書，有錢買書，交稅，就是我對那個環境的一點回饋。

您替我擔心，既在中國交稅，又在美國交稅，豈不是雙重負擔？哈，這就要歌頌現代稅法之合乎人情，我在美國報稅的時候，拿出中國稅局交稅的收據，這筆錢可以從我在美國應交的稅金中扣除，只付一筆錢，我在中美兩國都可以心安理得。這就是我堅決要在中國報稅的理由，（如此這般，貴地稅局的收據非常重要）我的想法請您支持，納稅的觀念也請您順便推廣。 鼎拜

四

您替我扣繳了所得稅，貴地的稅局不能立即開收據給我，要拿著納稅人護照的原本真跡申領。這個消息使我愕然良久。

為了出版，我依貴社的規定交出一批文件，其中有護照的影本。貴社發給版稅，稅局收下所得稅，都是採信了這個護照的影本。為什麼到了開收據的時候，影本忽然不管用了呢？交稅是事實，收據，只是證明一件事實而已，為甚麼又要交驗更強更有力的證明文件呢？

您要我把護照寄去，護照，無論用哪一種掛號，都可能遺失。幸而安全寄到您的手中，您交給經辦人，三天五天以後，經辦人送到稅務官員的辦公桌上，十天八天以後再取回來，再寄給我，這中間，任何一個環節，都難保萬無一失。

而護照是不能遺失的。您早已知道，現在有個名詞叫身分犯罪，江湖上自有一批本領高強的人，拿到你我的身分資料之後，用你我的名義去貸款，去訂貨，弄得我一身是債，他們也可以變造我的護照，換上一張照片，高價賣給需要的人，替我留下犯罪紀錄。雖然說，一切都可以辯白，都可以澄清，那要經過多麼漫長的奮鬥啊！何如慎之於始呢！

這幾天，朋友譏笑我，豈不聞有例不可減，無例不可興，不聽古人言，吃虧在眼前。官場如舞場，一步進門，人家奏的是甚麼樂你就跟著跳甚麼舞，幹嗎要去改變人家的行政習慣？咳，我怎知道擁抱祖國是這麼困難呢！

不過我並未死心，我想貴社可以派人遊說稅局，請他們想一想納稅人的理由。稅官都是優秀的知識分子，這一點同理心應該有，貴社也是當地納稅的大戶，這一點面子也應該有。

試一試吧，這條路一定走得通。 鼎拜

（待續）

(中國時報)