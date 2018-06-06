2018年06月06日 04:11 中國時報 蔡致仁 、 藍孝威 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

為反制解放軍動作頻頻，美考慮派軍艦航行台灣海峽，圖為美軍戰艦編隊巡航。（摘自美國海軍官網）

為反制解放軍動作頻頻，加上貿易談判、北韓核議題引起陸美關係緊繃，路透昨披露，美政府考慮派軍艦航行台灣海峽，並將改變對台軍售方式。美軍若真派艦赴台海，必激發北京強烈反應，大陸外交部昨就警告美國，勿破壞陸美關係與台海和平；陸官媒《環球時報》更嗆聲：「美軍艦最好離台海遠一點！」為維護國家主權，大陸不惜付出任何代價。台海情勢迅速升溫，台灣恐難置身事外。

陸美緊張 台灣恐難置身事外

路透昨引述美匿名官員指出，美政府已研究派遣航空母艦通行台灣海峽計畫，部分美國防官員認為早該實施，但最終作罷。美航母最後一次通過台灣海峽，是2007年小布希政府派遣「小鷹號」。在往前推，是1995年台海危機時，美派遣航母尼米茲號通過台海。

北京日前在台海周邊進行一系列軍演，美官員表示，「他們正在（對台）施加更大壓力」。路透指出，倘若美國真派遣軍艦通過台海，可能會被台灣視為美國總統川普最新的挺台象徵。川普2016年當選總統後，接受總統蔡英文電話祝賀，打破陸美雙方默契而觸怒北京。近幾月來，川普為爭取陸方協力處理朝核問題，對台灣議題採取低調態度。

報導指出，另一挑釁意味不那麼強的選項，是重新開始讓其他美海軍船隻定期但不頻繁地通過台海。美海軍船隻通過台海仍屬罕見，前一次是去年7月。美國防部拒絕評論任何可能的未來行動，美軍船艦最快何時要執行通過台海任務，目前也不明朗。

除了美軍的反制，國軍為因應大陸機艦繞台，已在蘭嶼和綠島部署鷹式飛彈，各有一個機動排。此外，花蓮與台東也有愛國者飛彈輪流進駐，宜蘭則有天弓三型飛彈營，另在花蓮有岸置雄風飛彈陣地，包括愛國者、天弓與雄風飛彈，都可機動部署發射。

針對美方考慮派軍艦穿越台海，大陸外交部發言人華春瑩昨警告說，為避免損害陸美關係和台海和平，美應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。她並強調，台灣問題是陸美關係中最重要、最敏感核心問題。

大陸《環球時報》昨以社評嗆美，對美方所有挑釁，大陸都不會無動於衷。美軍事力量最好別離台海太近，尤其別主動來攪這裡渾水。從戰略看，這意味新增美無法承受的對台灣的責任，將美拖入一場與大陸軍事對抗風險中。大陸為維護國家主權和尊嚴，將不惜付出任何代價。陸美在台海軍事對抗，必將是美不可承受之重。

對台軍售 華府改為逐案辦理

此外，美方也透露華府擬改變對台軍售方式，由搭售（bundling）改為逐案辦理（case by case）。路透報導，自川普上台以來，美已批准對台價值14億美元（約台幣417億元）軍售案。

美台商業協會會長韓儒伯認為，改變行之多年軍售辦法，較符合台灣國防需求，也更把台灣當作正常安全伙伴。「我們給台灣差別待遇，給予軍售政治化的可乘之機，結果給自己添麻煩。」

針對美考慮派遣軍艦通過台海，國防部和外交部昨口徑一致稱，這是未經證實訊息，不予評論。至於美對台軍售將改逐案審查形式，國防部稱，藉由美方逐案審查，得以預測軍售時機，台灣也可及時獲得所需防禦戰力，有助預算安排。

(中國時報)