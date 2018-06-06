小燈泡爸媽 希望判凶手死刑

高院5日開庭審理小燈泡命案，小燈泡的父母均前往出庭，父親並請求法官將凶手王景玉判處死刑。（林偉信攝）

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中國時報
／台北報導

高院5日開庭審理3歲女童「小燈泡」命案，一審被判無期徒刑的凶手王景玉在法庭上再度向小燈泡的父母劉大經、王婉諭道歉，但未獲對方理睬，王女回憶往事數度痛哭失聲，劉則是強忍淚水、語氣堅定表示，希望法官將凶手判死，他也不接受凶手的道歉，庭末審判長諭知7月3日宣判。

這是小燈泡父親首度表達判死刑的態度，王景玉能不能憑藉兩公約的「免死金牌」，再逃過死刑，備受矚目。

殘殺女童 憑兩公約逃死

2016年3月28日，小燈泡在北市內湖遭王景玉當街狂砍23刀，身首異處，檢方起訴將王求處死刑，士林地院雖認為凶手的犯行殘忍，但主張兩公約禁止對精神障礙者判死，將王判處無期徒刑，引發爭議。

高院昨進行最後辯論，王景玉的律師主張，經過刑罰隔離加上治療，應可降低再犯機率，且王現在35歲，如判無期徒刑至少要25年才能假釋，加上刑後最長5年的強制治療，回到社會已年近70歲，再犯機率不高。

醫師鑑定 王再犯率極高

檢察官反駁，醫師鑑定王的再犯率相當高，他的犯行惡性重大，天理難容應判死；審判長問王男有沒有要為自己辯護，他起身向劉大經、王婉諭鞠躬表示「對不起，請原諒我。」，但劉、王沒有看他也沒回應，王女默默拿出手帕拭淚。

辯論終結後，審判長請劉大經表示意見，他回憶過往說，案發後接到妻子電話，隨即衝上車，連闖4、5個紅燈，趕到現場看到地上血跡斑斑，掀開白布，看到女兒瞪大的眼睛，似乎在問他「發生什麼事了？我還想跟爸爸媽媽住在一起、還想跟弟弟妹妹一起玩」。

一輩子的痛 不接受道歉

他說，這畫面跟著他在過去將近800個日子，每一分每一秒，在他腦海裏從沒離開過，後來他才發現，從那一刻起，他有一部分的生命，早就隨著小燈泡生命的逝去也一同死去，這是何等巨大的錐心之痛，他希望沒有人要再去承擔這樣的傷痛。

劉強調，站在一個父親的立場，「希望法官能嚴肅思考，在我們尚未有能力處理被告重返社會其再犯風險的情況下，任何極刑以外的量刑，極可能將社會大眾置於被剝奪下一個無辜生命的風險之上」，他步出法庭也重申，希望法官將凶手判死。

小燈泡媽則在審判長提示相關凶刀、血衣時，頻頻拭淚，甚至聽到審判長朗讀起訴犯罪事實，更用手帕摀嘴閉目。整個庭訊讓旁聽者無不動容落淚。

法界指出，兩公約是敦促非強制，最高法院也曾對精障者判死確定。此外，司法院人審會昨通過本案承審法官吳秋宏今年9月調升刑事廳副廳長，陪席法官陳美彤調任大法官書記處，審判長謝靜慧也將有異動，這起震驚社會矚目案件結果如何？引發關注。

(中國時報)

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