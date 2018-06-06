新聞透視－黃國昌與自由時報 別害台灣

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳柏廷

針對海峽論壇國民黨副主席郝龍斌赴陸，《自由時報》指稱郝講稿先送審被否認。圖為2014年新黨雙北市議員參選人抗議《自由》利用政商關係炒地皮。（本報資料照片）

兩岸青年多交流，有助了解彼此發展，對兩岸絕對有幫助。圖為第三期兩岸青創特訓班4日在廈門開營，兩岸百名青年參加論壇。（中新社）

兩岸對峙態勢急遽升溫之際，蔡英文總統雖維持一貫不挑釁風格，不過部分綠媒及時力立委黃國昌等人，卻拚命「火上加油」；不只點火抹黑兩岸交流，更試圖綁架小英施政向獨派靠攏。種種作法，非但無法「壯大台灣」，只會徒增兩岸緊張情緒，甚至陷台灣民眾於危難。

兩岸關係 山雨欲來風滿樓

近來兩岸關係只能用「急轉直下」、充滿「冷對抗」的意味來形容；在兩岸不存政治基礎前提下，大陸先是阻擾我參加世衛大會，又接連一個月內，與多明尼加、布吉納法索等我方原先邦交國建交；加上川普政府近來頻打「台灣牌」，不斷挑釁大陸底線，更讓兩岸關係「山雨欲來風滿樓」。

而蔡英文雖在台布斷交時，表達「不再退讓」的強硬姿態，但截至目前，除嚴加審查大陸官員赴台，強化具防衛及對抗性意味的演習外，並未波及陸生和一般陸客。換言之，面對眼下兩岸對峙態勢居高不下，小英大致上仍維持不挑釁的一貫立場。

然而，綠營獨派力量不容小覷。蔡英文不挑釁的兩岸施政方針過往已承受不少壓力，如今更有綠媒，及諸如黃國昌等人的深綠力量，處心積慮希望蔡政府「硬起來」向北京表態，試圖進一步逼迫蔡英文向台獨靠攏，斷送兩岸和平之路。

黃國昌日前批判藍營赴海峽論壇的說詞，就是最好的例子。黃國昌批評國民黨副主席郝龍斌等人，前往大陸拜會國台辦主任劉結一，形同赴陸朝貢，讓他非常感概；還認為大陸對台灣收買分化，變本加厲，更直言六四至今仍未平反。

大肆批判 站著說話不腰疼

而《自由時報》也以大篇幅報導稱，郝龍斌在海峽論壇上的致詞都要送陸方審核，全程照稿演出，甘於附和大陸，淪為統戰工具；甚至還有不少深綠名嘴在螢光幕前大聲疾呼，要蔡英文借力使力大打「美國牌」，向北京勇敢嗆聲。

這些深綠力量「火上加油」，一面大肆批判北京當局，一面高舉台獨大旗，看似為台灣民眾出頭，卻是典型的「站著說話不腰疼」；表面上是出了口惡氣，卻無助緩和兩岸關係，更會升高兩岸緊張局勢，長遠來看，對台灣民眾來說，只會是禍不是福。

(中國時報)