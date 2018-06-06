自己去理直氣壯 別人去就是賣台

2018年06月06日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 呂佳蓉、／台北報導

立委黃國昌與《自由時報》近來聯手操弄兩岸關係，有消息指出，這立委加媒體組合，頻頻朝主張維持現狀的總統蔡英文揮劍，逼其在兩岸生事。學者痛批，這是刻意誤導閱聽大眾兩岸交流本質；至於黃國昌本人，岳父也在陸投資，「黃國昌，先把自己管好吧！」

《自由時報》近來系列抨擊兩岸民間交流報導，諸如把交流說成統戰，還稱參與海峽論壇致詞的台灣政界人士講稿需送審等，台大政治系榮譽教授張麟徵說，兩岸關係和平發展，應是大部分民眾期待的，也是對兩岸最有利，不希望特定媒體誤導閱聽大眾兩岸交流本質，也不希望閱聽大眾新聞說甚麼就相信甚麼，還是要多審視。

國民黨副主席郝龍斌4日強烈駁斥，這是刻意製造爭端、抹黑、見縫插針，根本沒意義的事。

郝龍斌率團赴陸參加海峽論壇，黃在臉書批評，「看到中國國民黨的大頭們，今天將啟程赴中朝貢新聞，非常感慨」。郝龍斌辦公室發言人游淑慧跳出來反問黃國昌，要不要先去找他在大陸投資的岳父談六四？並直言，「黃國昌，你先把自己管好吧！」

台大政治學系教授張亞中說，批評須建立在真實基礎上，黃國昌過去常到大陸交流，「難道也可認為他出賣台灣？」不能只為批評而批評，批評別人不行時，應說出自己的論述，「台獨的可行性究竟為何？」

台灣史學者戚嘉林批黃國昌立場反覆，「自己去有很多理由，別人去就是賣台」，且論點錯誤，兩岸不是兩個國家，怎能用「朝貢」二字？黃國昌正把台灣帶到衰敗道路，年輕人西進大潮就是證據之一。

張麟徵表示，若政治人物靠議題激起選民支持，就很令人遺憾，大陸有自身發展道路；政治人物有立場、信仰，但兩岸若完全沒交流，真對台灣好嗎？會把台灣帶到哪裡？張麟徵直言，現在選民已更傾向「用腳投票」了。

(中國時報)