玩兩面手法 黃國昌是標準政客

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中國時報
／北京報導

時代力量立委黃國昌1989年後曾赴陸交流，還曾在大陸出書，但卻對其他赴陸藍營人士動輒扣上「賣台」帽子。大陸涉台學者李振廣批評，黃國昌的兩面手法突顯其政客本質，立場就不客觀，「誰被他點名，就代表誰做法對，被點名者應勇敢堅持下去。」

國民黨副主席郝龍斌4日率團前往廈門參加第10屆海峽論壇，遭黃國昌形容「赴中朝貢」，黃國昌似忘了自己1989年後，曾以法律學者身分多次赴陸交流，2008年還曾在北大出版社出版專著《民事訴訟理論之新開展》，包括書中簡介、目次及內容，皆明確提「台灣地區」，簡介標明該書為「台灣地區」近年來的研究總論，在目次及內容，提及台灣皆以「台灣地區」稱之。

從學者轉型民代，黃國昌帶領的時力成反陸急先鋒，動不動就指稱藍營人士赴陸交流是賣台。北京聯合大學台研院副院長李振廣說，黃國昌已不是學者，而是標準政客，專門打擊別人來拉抬自己影響力，只炒作對自己有利議題，爭取目標群眾支持。

李振廣表示，黃國昌言行走向極端，評判事物標準不客觀，因此他攻擊的對象，根本就是反指標，「許多理性中道的人常受到黃國昌汙衊，誰被他打到，說明誰就做得對，被攻擊的人反應堅持做到底，不要被他的攻擊打倒。」如這次被黃國昌攻擊的郝龍斌和國民黨立委，應繼續堅持和大陸交流路線。

黃國昌曾在大陸出書，但在台灣高調主張台獨，已踩大陸紅線。李振廣表示，大陸正在討論建立台獨黑名單資料庫，就是要專門針對這種高喊台獨者，不許其入境大陸。

李振廣說，若沒支持宣揚台獨等挑釁言行，大陸仍會提供空間，歡迎綠營人士赴陸交流、經商、出書，但若一方面高調宣揚台獨，一方面又想到大陸撈利益，大陸絕不歡迎，絕對會想出一套對付辦法。

(中國時報)

自己去理直氣壯 別人去就是賣台 硬把六四、朝貢扯在一起 林濁水…

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