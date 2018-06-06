硬把六四、朝貢扯在一起 林濁水諷黃：怎不譴責美國

黃國昌。（本報系資料照片）

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中國時報
／台北報導

黃國昌批評大陸未為六四平反，質疑前往大陸就是去朝貢。民進黨大老林濁水昨表示，美國的民主超過台灣，但也沒因為六四問題不跟中國交往，「如果照這樣的邏輯，黃國昌是不是也要一起譴責美國呢？」

黃國昌持續多年聲援六四，認為「六四，已經成為一面照妖鏡。」林濁水表示，香港人重視六四程度超過台灣，這是因香港多數人認同香港是中國的一部分，六四是「中國的事」，也就是香港的事。他說，認同自己是中國一部分，又主張民主自由，對六四愈會重視，如按照黃國昌邏輯，他應要像香港人那樣，每年發動大規模紀念六四活動才對，但他沒有。

林濁水舉例，美國民主超過台灣，但就連美國也沒因六四就不跟中國交往，「如果這樣，黃國昌是不是也要一起譴責美國？」除非認同自己是中國人才會把六四無限上綱。

雖然他不贊成國共論壇，但不表示不贊成跟大陸交往。林濁水說，他支持馬英九當初作法，就是弱化政黨間的對話，加強政府間的對話，由黨來取代政府不是常態兩岸交流應有方式，他也希望蔡英文朝此方向努力，不能因有困難就改變方向。

對黃國昌痛批六四，東華大學教授施正鋒說，站在國家利益來講，無論對方民主或不民主，都沒必要干涉人家內政，「就像我們去美國念書，也不會去說美國如何」。

至於是否因六四未平反就影響兩岸交流？他說，即使美蘇在冷戰時期關係不好，還是要某種程度保持暢通管道，避免誤解，「說不好聽，你自己也在處理二二八」，何況大陸是共產國家，處理上比我們更難。

施正鋒認為，國民黨赴陸某種程度是幫政府做白臉，那也OK，看對方能否露點口風，讓兩岸有互動契機，否則兩岸一旦有鴻溝，未來再踏出會比較難。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，黃國昌無論六四平不平反，「反正他就是反對跟大陸交往，沒六四因素也會有其他因素來反對」，這是他個人政治立場，與六四無關。

不過他說，兩岸關係平穩涉及台灣重大利益和亞洲和平穩定，黃國昌有其堅持，但多元社會應相互尊重，不能因自己政治立場就否定任何一方。

(中國時報)

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