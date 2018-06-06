藍營回嗆 乾脆停掉大三通

國民黨副主席郝龍斌（右二）赴廈門參加「海峽論壇」，圖為郝5日在廈門青創基地參訪。（陳君碩攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨赴大陸參加「海峽論壇」，遭綠營人士批評是去「朝貢」。國民黨文傳會主委李明賢回批，民進黨官員去大陸次數也不少，立委黃國昌和岳父也在大陸賣書、做生意，算不算去朝貢？他怒嗆，若蔡政府要將兩岸交流扣帽子，除嚴審大陸人士來台外，要不要乾脆停止兩岸大三通？

對於綠營人士諷，李明賢表示，「海峽論壇」舉辦進入第10屆，內容包括經貿、文化、宗教等各方面交流，政治敏感性並不高，過去民進黨也有不少人參加。　李明賢指出，陸委會主委陳明通與副主委邱垂正都去過對岸，陳明通在對岸還擁有雄厚人脈，到底誰常去朝貢？誰又可能賣台？他說，不能國民黨去推薦台灣農產品就給人家冠上「藍八奴」，民進黨去就是為了兩岸關係，這是邏輯錯亂，這不是政治鬥爭什麼是政治鬥爭？

率團的國民黨副主席郝龍斌對此也透過臉書強調，本次「海峽論壇」將秉持著對等尊嚴的立場與對岸進行交流，這是一切交流的前提！他並批評民進黨抗拒與大陸交流的心態或行為，其實只是顯示對於台灣民主制度的不信任與對人民沒信心。

郝龍斌說，民進黨即便抹紅國民黨、扭曲「海峽論壇」，但他們難道也要抹紅所有到大陸投資、就業、就學、婚姻的台灣人民嗎？「我們應抱持更開放的態度，不論是陸客、陸生，甚至是對岸的官員，我們都歡迎來台灣體驗民主、體驗自由。」

他並舉南、北韓的例子，證明只有和解才能開展國際空間、共創雙贏，任何對兩岸和平、對台灣人民有利的事，國民黨都會努力做、大力做！李明賢也強調，若民進黨持續阻撓兩岸交流，一定會遭人民唾棄。

(中國時報)

硬把六四、朝貢扯在一起 林濁水… 新聞透視－華府口惠不實 蔡政府…

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