新聞透視－華府口惠不實 蔡政府應深思

2018年06月06日 04:11 中國時報 呂昭隆

外電報導，美國有意派軍艦通過台灣海峽，軍售案也將逐筆審查，表達支持台灣之意；美國知道蔡政府抱著「遠中親美」政策，說一些口惠而實不至的事，一直在吃小英政府的豆腐，從川普政府上任已來，已不知有過多少這種空口白話，聽久了，也分不出真假。

欲親美遠中 老被吃豆腐

事實上，台美軍事關係最密切的時候，是陳水扁總統的第一任時期，當時，台美軍事關係密切到形同準軍事同盟階段，美軍來台評估我戰力，替我規畫指管通情指揮系統，武器要什麼給什麼，連潛艦都給了，雖然後來反悔，但畢竟答應過賣潛艦給台灣。

當時台美軍事關係好到美軍與我一起規畫台海的空中安全走道，即一旦兩岸有事，美軍從撤僑到增兵，台美兩軍不會誤擊，美方甚至嫌國軍礙事，真打起來，國軍還得站遠點。這是台美軍事最緊密互動的一段時間，雙方好到這個程度，現在看不到，也很難想像。

美打台灣牌 為刺激大陸

再回頭檢視川普政府與我軍事互動，在軍售上，美方只批准1次，而這次軍售的項目其實早在歐巴馬政府時期即同意，歐巴馬只是基於尊重與禮貌，留給川普新政府批准。嚴格說來，川普政府迄今，除了答應美商可與我談潛艦的戰系外，還沒真的賣任何一項武器給台灣，何況美方也只是答應軍火商先來談，可還沒說政府會點頭批准。

前一陣子，華府放出消息，AIT內湖新館落成時，美會派陸戰隊進駐，負責安全，結果也是讓綠營空歡喜一場；又說，月前舉辦的美台國防工業座談，美方可能派高層官員出席，最後也沒兌現，現在又放出派軍艦走台海的風聲，吊人胃口，先不管美方是否會做，現階段台美軍事關係與扁政府時期相較，差得遠了。

從美國國會通過美艦可以停泊台灣，到美軍陸戰隊可能進駐內湖，以及這次放話讓軍艦穿過台灣，深究其用意，說穿了都是刻意刺激大陸，美國打台灣牌，而且只有口惠，沒有實惠，蔡政府難道不該深思，台灣真有得到好處？

(中國時報)