捍衛領空 東岸布飛彈防禦網

IDF戰機發射天劍一型飛彈命中目標後，施放熱焰彈並迅速脫離戰場。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導
漢光演習昨進入實兵演練第2天，空軍防空部隊實施愛國者飛彈實彈射擊。（軍聞社）
關渡指揮部實施反突擊、反滲透演練，出動T-82雙聯裝防空炮對海目標進行射擊。（張鎧乙攝）

大陸機艦繞台恫嚇愈來愈頻繁，走台灣東部海岸如自家後院，國軍原本在東部幾不設防，但為了因應此一趨勢，現已在蘭嶼與綠島部署鷹式飛彈，花蓮與台東也有愛國者飛彈陣地，由北部愛國者飛彈連輪流進駐，宜蘭則有天弓三型飛彈陣地，另在花蓮也有岸置雄風飛彈陣地，包括愛國者、天弓與雄風飛彈，都可以機動部署發射。

昨天是漢光34號實彈實兵演練第2天，國防部公布空軍防空部隊在九鵬基地進行愛國者、天弓飛彈實彈射擊的畫面，均成功命中目標。三軍統帥蔡英文總統在國防部長嚴德發陪同下，前往九鵬基地視導，全程觀看了各型飛彈精準射擊的成果。

此外，由於大陸機艦現已有能力以飛彈直接攻擊我在東岸的空軍佳山基地，軍方開始強化佳山的防衛能力，除了在山洞口外蓋防爆牆外，也將部署可以攔截飛彈的近迫武器，做為最後一道防守關卡。

據了解，我在蘭嶼和綠島部署的鷹式飛彈，都只有一個排，用意是讓大陸知道，在這兩個小島也有防空飛彈可以鎖定共機。

事實上，中科院自製的天弓三型飛彈已量產，並將逐步替換較為老舊的鷹式飛彈，軍方在鷹式汰換前，將之調往蘭嶼綠島駐守，也是高招，既能自我防衛，捍衛東部海岸領空，也不致過度刺激大陸。

至於愛國者飛彈陣地，國軍最初向美採購時，並沒有規畫在東岸部署，所有飛彈陣地都擺在西岸，但隨著大陸軍機在東岸的遠海長訓密度增加，前國防部長馮世寬遂決定也在東岸部署愛國者，但不是固定配置，而是讓駐防在西岸的愛國者飛彈連，輪流進駐東部花蓮與台東的陣地，讓整個東岸的空防能力大增。

(中國時報)

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