美艦行駛台海 比闖南海嚴重

2018年06月06日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

路透報導美國有意派軍艦通過台灣海峽，大陸國務院參事時殷弘表示，如果此事成真，美方等於在複雜的區域問題火上澆油，對陸美台三邊都是不利的做法。他認為，美艦通過台海，比闖入南海大陸島礁12浬範圍，性質更嚴重。

時殷弘昨受訪表示，美國總統川普自從上台以來，在戰略和貿易方面，都對大陸採取非常強硬和擠壓的態勢，這是在美國總統尼克森1972年訪陸以來，第一位對大陸這麼不友善的美國總統。

時殷弘說，美國在台協會新館落成儀式，最先傳出由美國國家安全顧問波頓赴台參加，後來變成美國國務院東亞太平洋事務助理國務卿來台，官位比波頓小一點。大陸一貫反對美國官員訪問台灣，但現在眼前更緊急的事情，是陸美貿易對立和北韓問題的複雜情勢。

時殷弘說，如果美國派小一點的官員赴台，大陸雖然仍會抗議，但不會真的動氣，但如果美國派軍艦大搖大擺行經台灣海峽，大陸一定會非常憤怒，只會讓大陸領導人對川普的對陸戰略看得更清楚。如果川普在台灣問題上一而再地挑戰大陸，別想要大陸在其他問題上配合美國。

時殷弘表示，若美艦真的開進台海，陸方絕不會坐視不理，「雖然大陸軍艦不會真的開火，但肯定會尾隨監視，或是迎面警告，對其喊話要美艦離開。同時大陸肯定會採取反制措施。」

美國海軍常打著「自由航行」旗幟行經南海，甚至進入大陸聲稱擁有主權的島礁12浬範圍內，這和行經台海，哪個比較惡劣？

「當然是通過台灣海峽更嚴重！」時殷弘說，和南海問題相比，台海問題的重要性排在更前面，因為大陸政府從來沒說過「南海問題是重大的敏感問題」。

此外，蔡英文總統8月出訪巴拉圭將過境美國，時殷弘表示，美方的接待規格、會見官員層級，如果維持過往慣例，大家可相安無事，如果突破以往規格、改變現狀，大陸有很多方法應對，例如在貿易爭議和北韓核問題上不再和美國合作，並繼續擠壓台灣國際生存空間。

(中國時報)