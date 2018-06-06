美航母進台海 都是「危機」時刻

2018年06月06日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

外媒報導「美國考慮派軍艦通過台灣海峽」，我軍方認是揣測之說，對此不表評論。一位軍方官員表示，美艦多半走台灣東部海域，鮮少走台灣海峽，即使真要穿越台海，美方也不會事先知會我方，因為美認為台灣海峽是自由航道，只要想走就可以走。

事實上，過去20年，美軍航母只走過台海2次，水面艦偶有通過，但每年的次數也是屈指可數。

美國航母穿過台海，其中一次是1996年，美軍尼米茲號穿過台灣海峽，解除一場台海飛彈危機；當時台灣即將在3月23日舉行第一次民選總統投票，大陸對台文攻武嚇，進行飛彈演習，美國在3月中旬派遣航母經過台灣海峽，展示武力，用意是表達支持台灣。當時一度傳說，大陸要拿下我一個外島，駐守官兵甚至寫下遺囑，在美航母經過後，大陸將飛彈打到我基隆與高雄外海，結束這場飛彈危機。

美航母第二次通過台灣海峽，是在2007年11月，美國小鷹號穿越台灣海峽，當時兩岸並無嚴重軍事對峙，至於小鷹號為何要穿越台海，美亦祕而不宣，僅表示「小鷹號」行經台海是在公海正常的航行通過。

經我方事後研判，小鷹號因遭大陸拒絕停靠香港後，刻意向大陸「示威」，因而取道台海返回日本駐防地，但在行經台海途中，發生意外插曲，即小鷹號被解放軍宋級潛艦盯上，一路尾隨，小鷹號為此異常地在台海停滯，雙方對峙長達28小時，危機才告解除。

至於美軍水面艦經過台灣海峽，外界所知最近的一次是去（2017）年7月。大陸遼寧號航母編隊去年7月11日自香港回航，於12日凌晨進入台海後，除我海軍派多艘軍艦監控外，美國海軍勃克級神盾艦也駛入台灣海峽，沿著海峽中線偵監。

台海多年未見美航艦蹤跡，美陸兩大國從南海鬥到台灣海峽，不是好事；美艦以往若通過台海，軍方通常祕而不宣，也是擔心政治效應。

(中國時報)