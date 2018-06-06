對北京趨強硬 美欲聯台制陸

2018年06月06日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國官員指出，川普政府考慮派遣軍艦通過台灣海峽。這是對於大陸頻頻以軍演強化打壓台灣，美國有意採取敏感行動作為回應。此反映出川普政府自任命友台派的蓬佩奧與波頓後，對陸政策愈來愈強硬，未來可能更積極聯台制陸。

美國國防部長馬提斯日前在新加坡舉行的香格里拉對話中明白表示，美國不會放棄在印太地區的領導角色，對於大陸在南海擴張軍事版圖，馬提斯明言「反對單方面改變現狀」。此外他特別強調，將繼續依照《台灣關係法》提供台灣防禦所需的武器與設施，而且有必要時，美國將強力對抗大陸。

馬提斯對大陸的強硬立場，呼應前美國在台協會主席卜睿哲早前的警告。對於大陸致函要求外國航空公司將台灣標註為「中國領土」，卜睿哲上月底曾表示，美國和台灣都沒有試圖改變現狀，但大陸卻試著改變現狀。大陸壓縮台灣的國際空間，將會「適得其反」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員葛來儀也認為，近來大陸在全世界推行「一中原則」，此事非常令人擔憂，美國必須嚴防大陸對美國航空公司做出懲罰性舉措，並且在必要時採取報復行動。

高唱本土優先的川普挾著民粹支持入主白宮。為了振興國內經濟降低貿易逆差，川普不惜和最大貿易夥伴大陸展開貿易戰。外交方面，他任命被視為友台派的蓬佩奧擔任國務卿，和反中色彩鮮明但對台灣相當友善的波頓擔任國安顧問。

由此顯示，美國政府日後在台海議題上，可能更加積極拉攏台灣以制衡大陸。另一個例子是，前美國國務卿提勒森力薦的亞太助卿提名人董雲裳，可能被蓬佩奧撤銷提名，由親台的白宮國安會亞洲事務資深主任博明接替。這是因為董雲裳對大陸態度太軟弱，無法擔當平衡美國與大陸關係，同時支持台灣的大任。

(中國時報)