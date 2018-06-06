呂酸小英 她根本不認識我

2018年06月06日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

前副總統呂秀蓮（見圖，中央社）日前對民進黨說「Bye bye」，5日接受媒體專訪時，氣到不斷捶桌子，呂秀蓮表示，「做台灣總統太簡單，加油一點吧，不要每天都只在搞選舉。」

恐不只我 李扁也沒見過

被問到身兼黨主席的蔡英文總統若要跟她見面或通電，呂秀蓮說，「不需要，她根本不認識我，她可能也沒聽過我講的話，我懷疑她認識我」，呂秀蓮再補一句，「不只我，（蔡）連李登輝、阿扁都沒看過。」

此外，由於呂秀蓮一直不願答覆「要不要退黨」的問題，被問到未來希望外界如何稱呼她？呂秀蓮說，「有史以來唯一做過8年副總統的呂秀蓮。」

批選對會 缺乏基本誠信

呂秀蓮日前表示，對於蔡英文派人聯繫求見，她表示「相見不如不見」，昨天又接受廣播《Pop搶先報》訪問，再度抨擊民進黨選對會對台北市長人選所召開的協調會，連最基本誠信原則都沒有。

呂秀蓮昨還特別解釋4日接受電子媒體訪問時，提到「不忍見到台灣在民進黨執政下逐漸淪亡，我要切腹」，她再「加碼」說，若歷史記載，台灣是亡在民進黨執政手裡，「我很客氣說，我要切腹自殺，民進黨的公職人員你們要不要一起自殺？」

呂秀蓮更表示，現在選民對民進黨的喜好度，和已經被推翻的國民黨，不相上下，厭惡感也不相上下，「我要是黨主席，就會說，那另請高明來護黨。」

不求位子 心理上已脫黨

對於是否退黨？呂秀蓮表示，她不知道程序上要如何做，但心理上已經脫黨。主持人追問，若蔡英文用職位交換，例如APEC大使，呂可能不退黨嗎？呂說，會接受的話「老早就靠到她身邊」，至於APEC，「就讓宋（楚瑜）主席去吧！」

呂說，原本覺得做台灣的總統很辛苦，但和其他國家做比較，「我覺得太輕鬆了吧！國家也小，問題哪裡有人家多。」不只蔡總統，前總統馬英九也一樣，相形之下，歷任的台灣總統太輕鬆了，事情太少，台灣太小，邦交國那麼小，快在地球上消失。

被問到是否會繼續參選台北市長？呂秀蓮也沒正面回應，她說，不排除任何可能，也不會強求，若台北市民認為有這福氣，「有大公大義我才選。」

至於前總統陳水扁在「新勇哥物語」叫她出來選總統，呂秀蓮表示，「天邊彩虹可以仰望，不要去想。」

(中國時報)