吳音寧嗆告抹黑者 市府北農查帳

台北農產運銷公司總經理吳音寧（左），一旁為台北市長柯文哲（右）。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧上任後惹出諸多風波，除挨批年薪250萬實習生，又被爆出送菜圖利家鄉、送洋酒綁樁等爭議，還遭檢調盯上。吳音寧5日在議場澄清，自己月薪就是14萬元，更強調去年業務推廣費實支金額最低、公司盈餘最高，不排除對抹黑者提告，不過，北市府政風處下午就派員前往北農查帳。

柯文哲接受質詢時表示，市府有派監察人、政風單位處理，早上下令，下午就去查帳了。北農主祕路全利證實，晚間北市府政風處有派員前往北農，由於董事會設有監察人制度，北農也配合提供相關帳務資料供調查，至於政風處目標是否為洋酒事件，路則未多作回應。北市府發言人劉奕霆則表示，上周在議會市長柯文哲已提到將交代監察人查明此事，至於後續結果則待政風處處理。

藍營議員日前爆料吳音寧贈送60瓶洋酒給民進黨台北市黨部，民進黨議員張茂楠昨在議會要她解釋清楚，吳澄清，沒有送酒給市黨部。

吳音寧還說，外界很多不當的抹黑，必須要去反擊，已請公司法律顧問蒐證，不排除對抹黑者提告。

針對外界稱她年薪250萬實習生，吳音寧喊冤說，她月薪是14萬，外界故意用「二百五」這個數字，把年輕人不滿情緒灌到她身上，但這對實際討論事情沒有幫助。

不過，國民黨議員戴錫欽點出，吳音寧除月薪14萬，加上每月2萬加給，及4.4個月年終獎金，加總年薪不是248萬嗎？吳音寧回應「是」！議員汪志冰痛批，這248萬最後還不都落入吳的口袋，還敢以月薪只有14萬討拍，「到底在掰什麼掰？」

汪志冰又問，吳音寧到任後補助家鄉彰化溪州鄉22萬辦活動，有沒有在北農提供的業務推廣費支出清單？吳仍無法說明清楚，連議長吳碧珠都看不下去，要求吳音寧「是或不是直接回答」，最後吳才說，溪州鄉補助不在業務推廣費內。

柯文哲則說，有時候突然被問，細節不見得知道，但業務推廣費帳目還是要清楚。

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(中國時報)

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