監委調查年改 綠委批違憲濫權

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中國時報
／台北報導

民進黨立委李俊俋5日批評，監察委員針對軍公教年改提出調查報告且主張聲請釋憲，是違憲越權。監委則強調，年改影響層面廣大，監委只是本於職權接受人民陳情調查，沒有擴權問題；監委陳師孟上任後查「諷扁劇」檢察官，監察院昨天針對陳應否迴避辦案召開紀律委員會討論，委員會召集人包宗和表示，俟院長張博雅簽呈核定後對外公布結果。

軍人年改案即將在下周立法院臨時會力拚二、三讀，李俊俋昨舉行記者會指出，監委劉德勳、包宗和和仉桂美共同調查軍公教年改，提出調查報告並主張由監察院提出釋憲聲請，不但沒有利益迴避，在軍人年改尚未完成立法程序前認定有違憲之虞，也違反監察權「事後權」本質。

李俊俋指出，《監察法》施行細則與監察院監察委員自律規範清楚載明，牽涉自身的案件應自行迴避，但調查本案的包宗和在台大任教授30年，劉德勳則曾任陸委會副主委，是標準的高階文官，2人都是公教體系的利益關係人，為何不必迴避？

李俊俋表示，監察權本質是一種「事後權」，監委在法案未通過時「先射箭再畫靶」認定本案有違憲之虞，有違監察權本質；如果監察院對立法院通過的法案不滿，就提調查報告聲請大法官釋憲，不就變成立院的「太上機關」？他要提醒監察院，立法院如何立法，監委無權過問，否則就是侵害權力分立原則，違憲濫權。

仉桂美回應，利益迴避的相關定義很清楚，是有沒有參與年金改革方案制定過程才有迴避問題。大法官釋字601號對迴避也解釋得很清楚，沒有需要迴避，例如總預算也包含立委預算，那立委是否也須迴避？公務員加薪方案審查，行政院官員難道全都要迴避？

仉桂美強調，法治國家沒有一個機關的意志是最後的唯一，立法院通過的法案有法律疑義，當然可聲請釋憲，各院各有職掌，並非不容挑戰。

陳師孟上任後首案調查2009年參與「諷扁劇」檢察官是否影響扁案審判，但遭台北地檢署前主任檢察官慶啟人質疑調查中立性，要求陳師孟迴避；陳師孟說，紀律委員會監委幾乎都有問問題，他認為雖然有些看法不一樣，但沒有無理的問題；若真的須迴避此案，會怎麼處理？陳師孟笑說，如果他年輕30歲的話會翻桌子，現在則會尋求看看申訴管道。

(中國時報)

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