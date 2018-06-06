無懼民進黨開除 藍世聰嗆聲輔選柯

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨在首都之戰推派立委姚文智，民進黨中央表明黨員不能替柯輔選，違反者就會祭出黨紀處分，但民進黨籍的北市府民政局長藍世聰5日在議會直言，留下來就是為幫柯輔選，並霸氣說，「希望民進黨開除我的時候，記得寫下我是支持柯文哲的。」

柯綠宣告分手前，北市府民進黨籍官員包括副市長陳景峻、前祕書長李文英，民政局長藍世聰，以及市長室專員周榆修。不過就在民進黨宣布自提人選當天，李文英請辭，藍世聰則表明留任，陳景峻為是否留下掙扎許久，最後在黨中央稱不會追殺留任者後，欣然留在市府，周榆修則在不久前還升任市府顧問，他也說會撐到最後，會不會被開除不是他能控制的。

國民黨議員戴錫欽昨在議場詢問，有民進黨議員建議黨中央開除陳景峻黨籍，陳有何感想？陳景峻說，他問心無愧，是為人民做事，不該相逼，黨中央也有說明，在不違反黨紀的情況下，應以市民利益考量。

戴錫欽質疑，柯文哲稱自己的政績就是最好的輔選利器，這些官員的存在對輔選沒有幫助嗎？沒有違反黨紀嗎？這界線很模糊。

不料，藍世聰回應，他一定會撐到最後，也一定會去輔選柯文哲，會不會被開除黨籍，那是民進黨要去思考的問題，還霸氣說，希望民進黨開除他時，記得寫下他支持柯文哲，他也強調，幫市長輔選，就是他留下來最重要的目的。

另外，柯妻子陳佩琪不滿三立節目指柯選舉經費不明，放話不道歉就提告，柯文哲強調，他們算是運氣不好，踩到太太的地雷。話鋒一轉，他忍不住抨擊昔日競選總幹事姚立明，指姚過去主持他的競選經費公開記者會，還敢說他經費有問題，實在太扯。

(中國時報)