新聞透視－年改如果有理 為何怕查

友善列印
中國時報

公教年金改革將於7月上路，軍人年改也將在下周立法院臨時會闖關，退休軍公教近來頻頻出聲捍衛自身權益，近日也與國、親兩黨立委聲請大法官釋憲。不過，監委針對軍公教年改提出調查報告並聲請釋憲，卻遭民進黨立委炮轟「違憲濫權」，讓人不禁想問，難道民進黨政府做的任何決策，都不容外界有絲毫質疑嗎？

年改議題從討論之初就爭議不斷，受影響的退休軍公教頻頻上街頭激烈抗爭，仍難以抵擋民進黨以在國會優勢席位。如此一來，能使用的手段就只剩大法官釋憲，透過大法官會議釐清法律疑義，確定是否有侵害人民基本權利問題。

但日前38名在野黨立委針對前瞻基礎建設特別條例與預算聲請大法官釋憲，卻被大法官以無盟立委高金素梅沒投票、未「行使職權」剔除她的聲請資格而不受理。

監委聲請釋憲，是認為新修正的軍公教年改已損害人民權益，雖未實施，但可預見將嚴重影響退休公教人員權益，因此在法律施行前提出釋憲聲請報告。民進黨立委李俊俋卻認為監察院無權對立法院通過的法案說三道四，要監委「在被廢之前做好自己該做的事」，不要干涉他院權利。

依據《司法院大法官審理案件法》規定，人民、法人或政黨在憲法上所保障之權利遭受不法侵害時，得聲請解釋憲法。但立委聲請釋憲已經受阻，監察院想聲請釋憲又被批評越權，在每條路都被封住的情況下，人民到底該如何主張自己權利？

民進黨政府上任後，憑藉國會多數通過多項爭議法案，連在立法院都只剩單一聲音時，聲請釋憲已是人民走投無路下的最終手段。呼籲民進黨政府，把人民基本權利還給人民，真正容納多元聲音。

(中國時報)

無懼民進黨開除 藍世聰嗆聲輔選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。