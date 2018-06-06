班班有冷氣？ 全台一國兩制

2018年06月06日 04:11 中國時報 林志成 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

台北市宣布全市國中小學教室全面裝設冷氣，台中市、彰化縣及桃園縣跟進，將逐年編列預算，完成「班班有冷氣」；但絕大多縣市，如基隆、宜蘭、南投、雲林、台南與高雄等縣市，限於財政困難，甚至考量讓下一代能適應極端氣候變化等因素，無意跟進。

屬非必要設備 推低碳校園

基隆市府表示，依照目前財源狀況，高國中小普通教室要全面裝設冷氣有困難，光冷氣設備加上電力系統改善的經費就超過2億5000萬，還不包括每年學校須支付沉重電費，國中小普通教室空調設備尚屬非必要設備。

宜蘭縣教育處表示，目前宜蘭縣國中、小學班級數1549班，每間教室都沒裝冷氣，除非中央統一政策補助地方，否則以宜蘭縣的財政狀況，沒經費幫教室裝冷氣，且更大問題是後續的電費。

南投縣長林明溱則表示，國中小學教室不裝冷氣機，除因南投縣財政拮据，還考量面對氣候極端變化，要讓下一代能適應生活環境，並達到節能減碳。

財政困難 憂經費排擠效應

台南市也無意跟進，強調目前並無國中小教室安裝冷氣的計畫，除考量271所國中小安裝冷氣估需15億元，且每年電費逾5000萬元，恐產生年度經費排擠效應，市府主張低碳校園。

雲林縣政府也說，全縣國中小都裝冷氣的經費要2億元、電力改善設備經費9300萬元，因經費龐大，未打算全面裝設。

高雄市國中小學全面裝冷氣需33億、每年電費1.5億，目前未編列安裝冷氣預算，認為所需經費龐大，且涉及節能減碳、學生健康考量等因素，無意跟進。

教團：舒適環境學習效果好

但教團表示，非六都學生不是賤民，教育部應負起責任，讓全國國中小教室都裝冷氣。教育部則說，國小中學要裝冷氣估需800多億元，「看看我們的口袋，經費實在有限，冷氣問題還是由地方自行解決」。

全國教師工會總聯合會政策部主任劉欽旭說，他以前認為學生下課就往外衝，流了一身汗後回教室吹冷氣，對身體不好；但最近看了許多研究報告後，觀念完全翻轉，認為政府應該讓國中小學生吹冷氣，他們在舒適環境下學習，效果更好。

教育部國教署組長武曉霞表示，國中小有7萬2000間教室，每間裝2台冷氣，要72億元；裝冷氣前要先進行電路改善，國中小有2萬2000棟校舍，每棟350萬元，經費770億元；裝冷氣後耗電量增加，各校要改變原先跟台電簽署的契約容量，台電也要進行校園電力檢驗，每校40萬元，3300所國中小共要13.2億元。這三項支出就高達805.2億元，尚不包括新增的電費。

(中國時報)