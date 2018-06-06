環團轟自廢節能10年功

2018年06月06日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中小學全面裝冷氣是否有必要？環境品質文教基金會副祕書長鄭佾展表示，教育部曾經估算，如果全台中小學都加裝冷氣，用電度數將增3.1億度、約48％，電費預估增加8.1億元、約45％。大幅提高用電的結果，恐將抹滅自2008年開始的《政府機關及學校節約能源行動計畫》所做的努力，自毀10年武功。

鄭佾展指出，城市面臨的氣候變遷挑戰很大，政府不能老是想著選用最簡單、最容易的捷徑去走，教育部門若以這種心態教育下一代並不恰當；如果是因選舉考量，為求一呼百諾，爭取選民認同，也絕非對環境友善的做法。

鄭佾展說，在學校普遍裝冷氣的議題討論已久，各界咸認這是解決高溫的最後手段，台北市教育局也認同這一點。要面對高溫挑戰，調適方法很多，如在屋頂架設太陽光電板遮蔭發電、垂直水平植栽綠化、屋頂灑水、教室內裝設抽排氣風扇、遮陽板及綠建築改善等作法。如果尚未窮盡一切努力就直接使用最後手段安裝冷氣，並不符合綠色城市的環保概念。

事實上，台北市國、高中目前幾乎已經全面裝設冷氣，國小也有近4成教室吹得到冷氣，以台北市政府、學校、家長的條件，全面安裝並不困難。但若全國各地爭相彷效，偏鄉地區力有未逮，難免會產生相對剝奪感。

此外，則是實際用電問題，用電增加，排碳量隨之上升，與節能減碳的目標背道而馳，在溫室效應下，也會加劇都市微氣候的變化。

鄭佾展強調，他並非反對中小學裝冷氣，而是要有區別性，如高樓層、向陽面，或考慮到部分學生的體質（如過敏）等因素，必須在教室安裝冷氣。而非不加考慮全面安裝，施政者應該更加用心，把有限的資源投入其他改善方式，讓錢花得更有意義。

(中國時報)