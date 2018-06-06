電費難籌 偏鄉校長撐過就好

冷氣電費成偏鄉學子的負擔。圖為高雄縣那瑪夏鄉的國小。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
、沈輝勝／綜合報導

對偏鄉學子來說，夏天吹冷氣似乎是種奢侈。台東達仁鄉安朔國小校長顏正一說：「撐過去就好，暑假快來了！」屏東縣凌雲國小校長高珠鈴則認為，有些孩子連營養午餐都負擔不起，學校哪有辦法再去籌措冷氣電費？

顏正一說，受到焚風影響學校教室常飆高溫，還好最熱的7、8月是暑假，加上教室學生不多、通風良好，因此學校傾向不裝冷氣。高雄市偏鄉內門區金竹國小校長王郁昭說，目前學校專業教室都已裝冷氣，但電費高負擔太重也很少開，且學校是教育單位，為了響應政府節電愛地球觀念，現階段暫無計畫裝冷氣。

苗栗縣偏鄉泰安國民中小學校長絲玉霞表示，當然支持教室都裝冷氣，讓孩子有更舒適而優質的學習環境，尤其炎炎夏日可提高學習效果。不過夏季電費可能增加學校負擔，她個人看法，希望使用者付費為原則，相對讓學生更懂得珍惜得來不易的資源。

西螺鎮文昌國小去年向家長問卷調查，逾6成家長同意裝冷氣，冷氣機費用全校均攤，每名學生每學期約繳800元，弱勢家庭學生則免繳或半價。電費以儲值卡扣款讓各班自行決定吹多久、吹多冷。校長梁博雍表示，去年10月高溫依然34度，問卷調查逾6成家長同意裝冷氣，30度以上才開，給孩子舒適的學習空間。

南投信義鄉東埔國小校長馬彼得、同富國小教師沈寶華認為，裝不裝冷氣應因地而異，以當地高海拔氣溫條件，目前不需要。

(中國時報)

環團轟自廢節能10年功 反拔管 管中閔律師團提訴願

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。