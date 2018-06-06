電費難籌 偏鄉校長撐過就好

2018年06月06日 04:11 中國時報 林和生 、 黃力勉 、 林雅惠 、 陳慶居 、 周麗蘭 、沈輝勝／綜合報導 、沈輝勝／綜合報導

對偏鄉學子來說，夏天吹冷氣似乎是種奢侈。台東達仁鄉安朔國小校長顏正一說：「撐過去就好，暑假快來了！」屏東縣凌雲國小校長高珠鈴則認為，有些孩子連營養午餐都負擔不起，學校哪有辦法再去籌措冷氣電費？

顏正一說，受到焚風影響學校教室常飆高溫，還好最熱的7、8月是暑假，加上教室學生不多、通風良好，因此學校傾向不裝冷氣。高雄市偏鄉內門區金竹國小校長王郁昭說，目前學校專業教室都已裝冷氣，但電費高負擔太重也很少開，且學校是教育單位，為了響應政府節電愛地球觀念，現階段暫無計畫裝冷氣。

苗栗縣偏鄉泰安國民中小學校長絲玉霞表示，當然支持教室都裝冷氣，讓孩子有更舒適而優質的學習環境，尤其炎炎夏日可提高學習效果。不過夏季電費可能增加學校負擔，她個人看法，希望使用者付費為原則，相對讓學生更懂得珍惜得來不易的資源。

西螺鎮文昌國小去年向家長問卷調查，逾6成家長同意裝冷氣，冷氣機費用全校均攤，每名學生每學期約繳800元，弱勢家庭學生則免繳或半價。電費以儲值卡扣款讓各班自行決定吹多久、吹多冷。校長梁博雍表示，去年10月高溫依然34度，問卷調查逾6成家長同意裝冷氣，30度以上才開，給孩子舒適的學習空間。

南投信義鄉東埔國小校長馬彼得、同富國小教師沈寶華認為，裝不裝冷氣應因地而異，以當地高海拔氣溫條件，目前不需要。

(中國時報)