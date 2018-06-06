反拔管 管中閔律師團提訴願

2018年06月06日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

三箭齊發！繼台大學生及台大校方後，管中閔義務律師團昨日也代表管中閔對教育部違法行政處分向行政院提起訴願，開啟行政救濟程序的第一步。義務律師團並表示，行政院訴願委員會是獨立機關，衷心期盼訴願委員能秉公處理本案，為大學自治保留一線生機。

台大校長人事案至今懸而未解，台大5月7日接到教育部發函駁回校長遴選結果，依照訴願法，30天內要提訴願，也就是不能拖過6月6日。

5月31日，台大學生王宗偉等人前往教育部遞交行政訴願書，請求發聘管中閔為校長，希望讓這件事有進入法院審判的機會，若訴願沒過，將在法定時間內提起行政訴訟。台大校方也於4日提起訴願，表示台大堅持大學自主的立場一貫不變，對教育部未能依《大學法》規定聘任新校長再度表達遺憾與強烈異議，同時遵行5月12日臨時校務會議決議，委請律師提出訴願。

管中閔助理表示，對統治權力介入台大校長遴選與聘任、侵犯大學自主與學術自由，管中閔即使到大法官釋憲，也堅定到底。

知情人士指出，台大校方與學生對教育部提出訴願，教育部4日才剛收文、訴願文書尚未轉呈行政院訴願委員會，代理教育部長姚立德立即對媒體「預告」表示本案將進入司法判決、一路打到最高法院，還要求台大必須尊重法院最後判決，當起行政院與政院訴願委員會的發言人。

管中閔助理證實，管中閔確以書面委任律師群提出訴願；對姚立德「預言」本案將打到最高行政法院判決確定，僅表示「管中閔對鐵嘴算命一竅不通，礙難表達意見」。

義務律師團則發新聞稿表示，以其專業認知而言，本案在法律上毫無疑義。教育部應尊重台大遴選委員會合法遴選結果，儘速聘任管中閔為台大校長。

教育部人事處處長陳焜元證實，已收到台大及管中閔的訴願，將在最快時間依相關規定，將訴願訊息向政院提報，並在規定時間答辯。

(中國時報)