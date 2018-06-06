學者疾呼 勿將核四燃料外送

2018年06月06日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

台電7月起將核四廠尚未使用的燃料送到美國，核能學會理事長李敏昨表示，屆時燃料棒要暫時儲存還是進行拆解，目前無法得知。燃料帳面價值81.6億、運費6.97億元，如果將來要進行拆解，還要花28億元；燃料外送所造成的直接損失超過84億，核四廠也因此無法商轉，不僅造成國家巨額損失，核四廠3000億的投資也將泡湯，呼籲不要將核四燃料棒運出台灣。

核四3000億投資將泡湯

李敏說，綠營選前奢言台灣沒核電不會缺電，10年內電價也不會調漲。選後推動「非核家園」，僅兩年已讓台灣陷於缺電窘況，每天生活在限電與斷電的陰影下，電價也因國際化石燃料價格攀升而調漲；國外媒體更預言台灣電力問題會持續一段時間，已嚴重影響國內外企業投資意願。

核能學會強調，如果核四廠沒有封存，核一廠順利進行執照更新，台灣目前不會缺電；即使2025年的再生能源的建設能夠達標，但以綠代核的風電、太陽能都在中南部，也解決不了北部供電缺口。最新的民調顯示，57％受訪者贊成核電，年輕人支持比例更高達7成。核四燃料送出國，將剝奪台灣用核四解決缺電與南電北送問題的選項。

運到美國何嘗不需保管費

核四廠退休廠長王伯輝也說，把燃料棒運出台灣是不智之舉，據他所知，很多台電人都反對。且燃料在國內保存每年需費1億餘元，送到國外何嘗不用付保管費？10年前就需2、3億，如今必然更高，可見並不划算。

此外，有人在「公共政策餐與平台」提案「暫緩將核四燃料棒送出國，並請台電舉辦公聽會說明為何要將燃料棒急著送出國」，獲近6000人連署。依規定，台電原定6月1日前正式回應；但遲至4日才說因資料尚在整理，將於8月1日前回應。但燃料7月已上船，8月回應不是太遲了？

政府應負責任停損處置

對於核能學會的說法，全國廢核行動平台反駁指出，從歷年核四弊端紀錄來看，許多工程人士都判斷不可能安全運轉，早就該做個了結，何況想完工還不知要再投入多少錢？政府應當負責任做出停損與處置，甚至追究過去的弊端與責任。

(中國時報)