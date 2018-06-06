經長樂觀 今夏備轉可維持黃燈

2018年06月06日 04:11 中國時報 廖德修 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

經過近2個月的審查，經原能會昨天發函同意台電，核二廠2號機已於昨傍晚5點44分正式起動，開始測試運轉，滿載發電後可提供98.5萬瓩，貢獻備轉率約2.7%。經濟部長沈榮津樂觀表示，今年夏天的備轉容量率應可維持在「黃燈」階段。

原能會核能管制處副處長李綺思表示，接下來台電會再進行多項調校作業，一切就緒即可逐步升載併聯發電，預計1周後達到滿載。這部機組裝置容量是98.5萬千瓦，將可提供2.7％的電力，6月中旬若順利加入發電行列，面對炎炎夏日，電力調度可望獲得緩解。

原能會在4月9日接獲台電公司依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》，提出核二廠2號機於3月28日機組急停後再起動申請案。原能委隨即邀請6位專家學者及會內人員組成專案審查小組，歷經5次審查會議以及兩次現場視察後，加上至當地舉辦說明會，在完成審查台電所提的綜合檢討報告後，確認台電已查明肇因，並完成防範再發生狀況的改善措施，同意機組再轉。

原能會前天曾到核二廠完成第二次現勘，確認核二2號機的現場狀態已可符合起動要求。李綺思說，會要求台電加強機組再起動過程中各階段的重要測試，以及確立所有作業項目的查核清單，並且加強品質稽查。

由於核二2號機之前曾停機600餘天，3月27日再起動後僅1天、28日中午便又跳機；這次重新再轉，若出狀況恐將引起更大非議，原能會將增派視察員到現場，查核機組升載期間的關鍵步驟執行情形，以及相關安全系統功能測試作業，以確保機組運轉安全。

李綺思說，由於之前停機很久且因故跳機、停機兩次，這次台電非常小心，相關作業也很謹慎；原能會也將派人24小時監測，讓這部機組順利加入發電行列。

(中國時報)