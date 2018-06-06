新生兒腸病毒死亡 今年首例

2018年06月06日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內腸病毒就診人次持續上升，上周門急診人次首度「破萬」，今年新生兒腸病毒重症病例明顯增加，上周又新增1例出生14天新生兒感染伊科病毒11型併發重症，住院2周因多重器官衰竭死亡，成為今年第1例腸病毒重症死亡個案！

疾管署防疫醫師吳佩圜指出，個案是家住東台灣、出生12天的男嬰，今年5月上旬出生，5月下旬因陸續出現發燒，經檢驗確認感染伊科病毒11型，由於個案出現休克、肝炎、腎衰竭、瀰漫性血管內凝血等症狀，住在新生兒加護病房治療，最後搶救無效死亡。

今年以來，全台累計10例腸病毒併發重症病例、包括1例死亡，其中5例為1歲以下嬰兒，最小年紀排名分別是出生3天、4天、11天、12天與34天，此次新增的重症死亡個案年齡排名第4年輕。

目前重症確定病例感染型別多樣，其中伊科病毒11型、克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，疾管署副署長羅一鈞表示，今年腸病毒疫情對新生兒較為嚴峻，去年同期只有2名新生兒重症，顯然今年的新生兒重症不太尋常，很擔心形成社區流行。

根據疾管署統計，上周（5月27日至6月2日）國內腸病毒門急診就診1萬794人次，較前一周上升9.6％，接近流行閾值，這也是門急診單周首度「破萬」，羅一鈞指出，由於就診人次增幅、停課班級都有放緩的現象，疫情可能接近流行高峰。

(中國時報)