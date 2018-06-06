工研院COMPUTEX 聚焦12項創新

2018年06月06日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

生活可以更AI！許多原本只有在電影看到的情節，像是機器人陪同玩拼字遊戲，人工智能譜曲系統秒創大師級音樂，如今到2018 台北國際電腦展（COMPUTEX）便可看到。工研院在昨日開幕的COMPUTEX展中以「迎向AI新生活」為主題，展出12項創新技術，透過情境式互動體驗，展現智能系統整合的技術實力。

工研院院長劉文雄表示，面對AIoT時代來臨，台灣的AI優勢在於製造業的終端資料、各類型資料庫、半導體核心運算技術，應運用優勢扮演垂直整合或生態系領導者的關鍵夥伴角色，透過智慧系統與服務，創造新型態科技服務模式。外貿協會董事長黃志芳也說，今年COMPUTEX聚集來自30個國家、逾1600家軟硬體供應商，由於看見AIoT、 5G、區塊鏈在未來應用市場的無窮潛力，故特別納入展覽主題，盼能帶領全球產業加速擁抱此新商機。

劉文雄便指出，工研院將整合人工智慧、大數據、及軟硬體技術，形成一個可以靈活利用的創新環境平台，在這平台基礎上，開發各式智能系統，協助產業轉型。

工研院在COMPUTEX展示多項AI技術應用，像是開發出能思考分析的智慧視覺系統機器人、自動譜曲的人工智能音樂合成技術、自助結帳的電腦視覺自助結帳系統、即時串流分析遠端畫面的長效無人機與空拍智慧分析技術等等。

電競網紅Lilballz即說，和工研院機器人試玩拼字遊戲，感到十分驚艷，和線上對賽的不同是，與機器人面對面接觸，移動跟決定的速度超乎預期地快速與精準，如有機會也想帶機器人回家，好好再玩上幾回，甚至請「他」一同加入電競的行列！

(中國時報)