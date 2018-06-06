台達電儲能系統 15分鐘讓汽車充飽電…

2018年06月06日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

15分鐘能做甚麼？走進一家無人商店逛逛、喝杯咖啡，或是將一台電動汽車充飽電？看準再生能源及穩定電力供給的重要性，台達電積極開發「儲能系統」（Energy Storage），運用於智慧電網、智慧樓宇、電動汽車等領域，更首度模擬智慧城市展覽區，成為本屆國際電腦展必看亮點。

2018國際電腦展5日登場，總計有30國、1602家廠商參展，聚焦5G、區塊鏈、人工智慧（AI）、物聯網（IOT）、創新與新創、電競與虛擬實境等6大主題，國內外廠商大秀軟硬體實力，其中如何運用技術有效監測空氣品質、維持電力供給穩定等，成為企業兵家必爭之地。

政府積極推動再生能源，然而供應不穩，每逢用電高峰，跳、停電窘境頻傳，讓不少人退避三舍，台達電對症下藥，全力發展「儲能系統」，概念類似於具有抽、蓄水力 的明潭水力電廠，透過太陽光儲能自發自用，在市電供電吃緊時，就能即刻救援，維持穩定供電，讓民眾不用再心驚驚！

台達電也將儲能技術運用於電動汽車領域，開發V2H／V2G Charger（Vehicle to Home／Grid）電網系統，不僅提供充電，更讓電動汽車化身成「移動式行動電源」，提前儲能作為緊急家用備用電源。此外，由於電池效能提升，以往動輒3、4小時的充電時程，現在僅需喝一杯咖啡的時間，系統也削減尖峰時刻用電量，省下高額電費開支，達到節能、省時、省包的三贏局面。

因應日益嚴重的空汙問題，不少國家已計畫2040年起禁止販售柴油車和汽油車， 屆時電動汽車、快速充電設備等需求將暴增，台達電發言人周志宏表示，花15分鐘將汽車充飽電，就能從台北開車直奔墾丁，將不再只是夢想。

「科技就是要為人們服務！」台達電品牌長郭珊珊表示，台達電強調環保節能，致力於發展智慧電網、智慧樓宇、空氣品質監測等技術，期盼透過科技為消費者創造更美好的生活。

(中國時報)