2018年06月06日 04:11 中國時報 本報訊

數位時代，閱報形式更加多元，旺旺中時集團除了提供精心編排與印製的紙本報刊，也提供跨越國界的《翻爆》APP供世界各地華人在行動裝置上「翻閱報紙」；現在更方便了，只要3個步驟就能將這好用的閱讀工具固定在手機、平板的螢幕桌面上，點一下，最新的國際要聞、兩岸動態和國內新聞即會躍上眼前，隨時隨地一手掌握。

《翻爆》包含旺旺中時集團旗下中國時報、工商時報、旺報及周刊王、時報周刊、愛女生3報3刊原版報刊內容，並以數位方式呈現在APP上，讀者可以如同翻閱紙本報刊的方式自由選擇最想先看的報導、專題，若想額外保存內容還可使用APP「剪報」功能保存在手機裡；在社群分享時代，亦可透過LINE、WeChat微信、臉書Messenger、甚至email電子郵件，立刻將自己覺得最重要的新聞「分享」朋友。

《翻爆》除了提供日報、周刊等最具權威的新聞報導、深度分析、時事評論、投資情報、影視娛樂、消費資訊和藝文賞析，還有許多精心規畫的專題。每日中午12點出刊的「全台最速報」，以及晚間6點出刊「中時晚間快報」，更是編輯團隊整理當日最即時的「嚴選」新聞，讓讀者隨時隨地都能掌握發燒新聞。

對於不習慣下載APP的讀者，現在還有更方便閱讀旺旺中時集團最新內容的方式，只要在手機或平板上的瀏覽器上輸入「翻爆官網」的網址（turnnewsapp.com），簡單3個步驟就能在螢幕桌面設定好快捷按鈕圖示，此圖示與《翻爆》APP類似，但為黃底並有「TURNNEWS」英文字樣，以做為區分，隨時想閱讀，點一下就會啟動，使用者一樣可以使用LINE、臉書即時分享閱讀的內容。

翻爆官網為讀者特別規畫兩大頻道：全球華報頻道內容包含兩岸三地的人事物，都是全球華人關心的議題，分為黨政直播、華人臉譜、軍事頻道、休閒養生、中華風情以及寰宇悅讀；其次為台灣LOOK頻道，此區內容則以台灣在地人事物為主，內容包括夯話題、夯寵物、旺視界、蓬萊榜、風雲錄、采風集、美食吧與樂遊趣等類別。

(中國時報)