張忠謀說掰 台積電奇蹟不滅

台積電董事長張忠謀（前排中）5日主持任內最後一次股東會，會議結束後張忠謀向與會者揮手道別。（范揚光攝）

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中國時報
／新竹報導
張忠謀5日卸任台積電董事長一職，現任總經理暨共同執行長劉德音（右）及魏哲家（左）分別接任董事長與總裁，確立未來台積電雙首長領導制度。（范揚光攝）
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台積電5日召開股東常會，主持會議的董事長張忠謀表示，這是他最後一次主持台積電股東會，很高興看到公司成立31年來奇蹟式的成長，他相信台積電還會再一次一次地創造奇蹟。

張忠謀在會中被小股東問到如何看待大陸半導體產業的未來，他指出，以現在的走向來看，大陸半導體產業未來5～10年會有相當大的進步，但是那時候，還是會落後台積電5～7年時間。大陸會有很大的進步，台積電也會有很大進步，大陸半導體跟台積電之間仍會維持一定差距。

今年每股現金股利8元

台積電2017年合併營收約為新台幣9774.50億元，歸屬母公司稅後淨利約為3431.10億元，每股盈餘為13.23元，股東會亦表決通過今年每普通股配發現金股利8元。股東會也完成第14屆9席董事改選。其中4位現任董事及5位獨立董事均續任。台積電在股東會後召開第十四屆第一次董事會，全體董事於第一天會議議程中推舉劉德音為董事長、魏哲家為總裁及副董事長，今日將繼續第二天的會議議程。

張忠謀說，「這次股東會結束之後，我就正式退休了，我也非常高興以及有很大的信心說，下一屆董事會會是一個很能幹、很有能力的董事會，也是能夠維持台積電傳統價值的董事會。」

10年後世界仍需台積電

至於大陸的半導體產業，張忠謀說，大陸確實在發展上拉進來很多財務上的資源，但這不代表可以成功建立半導體產業，因為這個產業仍需要有經驗的人才，也需要走過學習曲線。

另外有小股東問到，「10年後世界還會不會需要台積電？」張忠謀認為答案是肯定的，台積電30年前成立並選擇了一個對的商業模式，製造矽的積體電路（矽IC），而矽IC至今仍看不到有任何東西可取代。矽IC就像是米飯或麵包，若沒有矽IC，世界上幾十億人的生活都會改變。

坦承陸美貿易戰有影響

張忠謀也說，台積電絕大多數的投資都是在台灣，因此投資環境方面也面臨挑戰，電及土地等都需要跟政府充分合作，希望政府能夠提供答案，現在為止還算是順利，但台積電的需求每年都在增加。至於國際環境的挑戰如美中貿易戰，也會對台積電造成影響，雖然台積電主動因應的能力不大，但會盡全力去維護自身的權益。

(中國時報)

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