陸大基金砸21億人幣 投資3半導體廠

2018年06月06日 04:11 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸正加速推動半導體產業發展，被視為「國家隊」的國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）出手迅速，短時間內斥資21億元人民幣（下同）完成對太極實業、國科微、燕東微電子等3家半導體廠投資案，涉及業務領域涵蓋IC設計、製造、封測等半導體產業鏈的上中下游。

大基金在6月4日單日連續投資2家上市公司。太極實業4日晚發布公告，其控股股東無錫產業發展集團向大基金轉讓1.3億股，等同大基金斥資9.49億元，取得太極實業6.17％股份。

同樣在4日晚，國科微也發布公告，公司將與大基金、深圳鴻泰共同投資設立常州紅盾合夥企業，其中大基金任繳出資額1.5億元。早在2015年大基金就投資過國科微，目前大基金持有國科微15.79％的股份。

此外根據新京報報導，燕東微電子的增資案已經敲定，其中大基金投資10億元，占股19.76％。該消息始於今年1月，大基金有意聯合3家國企參與燕東微電子增資案，而在3月時，上市公司電子城公告，擬聯合大基金等共同對燕東增資40億元。

值得注意的是，這3家公司涵蓋半導體上中下游產業鏈。太極實業半導體業務主要由子公司海太半導體、太極半導體負責，主要從事封測、模組裝配、模組測試等業務。國科微致力廣播電視、智慧監控等領域的晶片設計，是大基金首家投資的半導體設計公司。燕東微電子則主營晶片設計、製造代工、銷售業務。

受到中興通訊案等影響，提升晶片實力成為大陸重要課題。中國證券報指出，今年以來各路資本都加大對大陸晶片產業的投資，加上動作迅速的大基金等國家隊的帶動，大陸晶片已經開啟新一輪投資周期。正在醞釀的大基金二期預計募資規模將於1500億至2000億元，將高於一期的募資規模1387億元。

(中國時報)