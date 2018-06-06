退休幹啥？寫自傳、打橋牌、旅遊

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中國時報
／新竹報導

張忠謀將在今年股東會後退休，許多小股東一大早就到台積電總部大廳報到，把整個大廳擠的水洩不通，都是為了要到股東會現場一睹張忠謀的風采。而張忠謀一進入會場，所有股東們爆出如雷掌聲。

許多台積電的老員工及老股東，這次都親自出席股東常會，有幾位編號100多號的退休員工，以股東身分出席並發言，感謝張忠謀創立了台積電，讓他們有很棒的工作及豐厚的收入，退休後持有的股票也有不錯的獲利。

張忠謀在股東會結束時說，「再次感謝所有股東這30年來的支持，過去30年，是我最興奮也最愉快的30年，謝謝大家給我這個機會，跟大家一起做出這一番大事業，謝謝大家。」張忠謀語畢，在場股東全部都起立鼓掌，掌聲延續了快3分鐘才停歇。

張忠謀在股東會後記者會中，談及即將開始的退休生活時表示，「有兩句詩句是『江山代有才人出、各領風騷20年』，我則是獨領風騷了60年，是20年的3倍。」

張忠謀說，他退休後規畫7月去大陸一趟，大家不要誤會，只是想去北京參加橋牌比賽。退休後最優先的頭一件事，就是要寫自傳下冊。上冊是20年前發表，自傳下冊會是之後最優先的工作。他計畫9月開始花1年左右的時間完成，因為寫自傳下冊需要相當專心，預備今天之後靜下心來，專心的寫完自傳下冊。

張忠謀還說，他當然不能一天到晚都寫自傳，要調節一下生活，除了去北京打橋牌，也想去參加音樂會。當然，還有跟Sophie（張忠謀夫人張淑芬英文名字）去旅遊，Sophie正在規畫行程。

(中國時報)

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