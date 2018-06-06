嘉佩樂酒店周圍 被劃為特區

2018年06月06日 04:11 中國時報 王嘉源 、 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

聖淘沙周圍地區在川金會舉行期間被劃定為「特別活動區」。（新加坡政府電子憲報）

為紀念歷史性的美朝峰會，新加坡鑄幣廠發行印有兩國領袖握手圖案的紀念幣，左為銀幣正面、右為金幣反面。

美朝首腦峰會（川金會）就將於12日在新加坡舉行，新加坡政府電子憲報5日發布通告，在6月10日至14日期間，將整個聖淘沙島劃為「特別活動區」，特區範圍則集中在嘉佩樂酒店（Capella Singapore）一帶，該酒店成川金會會場的可能性進一步提高。

會場地點大熱門之一的香格里拉大酒店，也已經被劃入加強保安的「特別活動區」內。不過，該酒店亦有可能只是兩位領導人之一及其隨行官員下榻的地點。據通告指出，川金會可包括一系列官員與代表的雙邊會面，以及相關的社交活動。

先終戰 再互不侵犯

白宮發言人桑德斯4日宣布，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面時間已經確定，第一場會將在新加坡12日上午9時開始。她還重申美國的一貫立場，即在北韓非核化前，不會撤銷制裁措施。

另外，據傳南韓總統文在寅也可能參加川金會，屆時由美韓朝三方正式宣布韓戰結束，有韓媒甚至指文在寅擬在三方發表的宣言中，加入互不侵犯承諾。不過南韓總統府青瓦台5日澄清表示，必須先宣布終戰，再討論美朝互不侵犯事宜。

青瓦台發言人金宜謙在記者會上表示，正如川普總統所說，美朝正就宣布韓戰結束進行探討，但雙方並未討論互不侵犯承諾的有關內容。互不侵犯承諾應放在美韓朝宣布結束戰爭狀態後考慮，且這涉及到宣言、承諾、條約等形式。因此，暫不宜就此進行討論。

南韓外長 隨時赴星

南韓外交部表示，正向美方協調川金會後外交日程。日本NHK報導指出，日本外相河野太郎將於本月13-14日訪問南韓和外相康京和會面，而美國國務卿蓬佩奧也預定會訪問南韓，介紹朝美會談內容。韓聯社更是報導指出，外長康京和將於8日進行地方選舉缺席投票。有觀測認為，在朝美首腦會談後或舉行韓朝美峰會的情況下，康京和進行缺席投票是為隨時飛赴新加坡做準備。

《韓民族日報》4日引述消息人士指出，美韓朝三方終戰宣言是結束朝鮮半島戰爭的政治宣言，核心在於美國承諾不會向北韓發動軍事攻擊，若在宣言的基礎上追加三方互不侵犯承諾，特別是美國對朝互不侵犯承諾的做法，將可強化對朝軍事體制的安全保障。

取得突破 恐怕不易

新加坡目前正緊鑼密鼓的準備辦好川金會。不過，新加坡總理李顯龍認為，美國總統川普與北韓領導人金正恩「川金會」是美朝恢復對話的第一步，但雙方準備時間並不充分，要在12日當天於新加坡獲致突破性成果並不容易。他表示，「川金會選在新加坡，證明我國是美國與北韓的朋友，兩國都相信我們可以辦好峰會」。

李顯龍也指出：「川金峰會宣布迄今，並沒有多少時間，雙方並沒有充分的接觸與準備，要取得什麼突破性的成就並不容易，不過這終究踏出了恢復對話的第一步。」

(中國時報)