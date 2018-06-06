惹毛國務卿 波頓遭冷凍

2018年06月06日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普1日在白宮接見北韓領導人金正恩特使、北韓勞動黨副委員長金英哲，當天美方重要官員都在現場，只有1名官員缺席：白宮國安顧問波頓。據傳這是因為國務卿蓬佩奧認為，波頓在場會「帶來負面效果」。在「川金會」如火如荼籌備之際，波頓被暫時冷凍的傳聞也不脛而走。

波頓4月表示，美國應要求北韓遵循「利比亞模式」去核，副總統彭斯更進一步警告，若金正恩拒絕達成協議，北韓的下場可能和利比亞一樣，這番強硬發言引起北韓強烈反彈。5月23日，波頓向川普建議取消美朝峰會。不過，他的建議顯然惹毛了一手推動峰會的蓬佩奧。

美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士報導，「自此之後，兩人的關係就變得十分緊張」。中央情報局（CIA）出身的蓬佩奧十分擅長「看風向」，雖然他曾抱持與波頓類似的強硬觀點，但現在他已成為川金會的主要推手，也曾在平壤2度與金正恩會面。與他較親近的人士透露，蓬佩奧近日對北韓無核化條件與時程的看法也變得較有彈性。54歲的蓬佩奧被視為未來的美國總統候選人，美朝峰會與北韓無核化的成敗也將影響其未來機會。

另一方面，現年69歲、曾任美駐聯合國大使的波頓在北韓問題上一直是「最強硬的鷹派」。他不相信北韓會真心配合無核化，唯有動武，才可能迫使北韓就範。消息人士透露，波頓也「不認為川金會將順利推進」，在電視節目中，他多次提及「先棄核、再回報」的利比亞模式，也是因為預料「會談將破裂」，因此故意挑釁北韓。

川金會登場前夕的一片和平呼聲中，美國鷹派遭到排擠，北韓似乎也出現類似現象。金正恩近日罕見地一舉撤換3名軍方高層，包括人民武力部長朴永植、參謀總長李明洙、總政治局長金正覺。韓聯社援引情報人士分析，金正恩此舉似是為壓制異議份子，他擔心川金會前有軍官發動政變，因此將反對放棄「先軍」政策的將領拉下核心位置。

(中國時報)